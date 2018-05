À saint-Pétersbourg accueillera le crateur du festival « un pas en avant »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. International créatif du festival « un pas en avant », dans le 11e fois réunira à saint-Pétersbourg jeunes musiciens et artistes handicapés de la santé. Le festival n’ayant pas d’analogues dans le monde, de s’unir dans les différents programmes de plus de 450 enfants talentueux, appartenant à la catégorie des particuliers, et les étoiles de l’art classique.

Le festival s’ouvre le dimanche dans la salle de Concert du théâtre Mariinsky, où, en compagnie de l’orchestre Symphonique du théâtre exécutant Paul Smelkova sortiront le pianiste et improvisateur de jazz Oleg Аккуратов et le jeune pianiste de Volgodonsk Ruslan Sak. Les deux jeunes personnes qui souffrent de problèmes de vue, ont obtenu la reconnaissance comme douées et brillants musiciens. Dans leurs performances sonneront les concertos pour piano de Mozart et Mendelssohn. Dans le hall de téléspectateurs avec une exposition d’œuvres d’art par les participants du festival, « Je vois le monde! ».

« L’un de nos principaux objectifs est de donner aux enfants la possibilité de faire preuve de créativité incitation à l’activité professionnelle et de nouvelles sensations, et pour les parents et les enseignants est une excellente occasion d’améliorer les compétences dans le traitement des enfants. Les spectateurs de la même, avoir été impliqué dans le festival programme, deviennent de plus en plus fidèles et tolérants aux personnes à mobilité réduite », dit – TASS, directeur artistique du festival de Valeria Sokolova.

Les participants au programme dispose des meilleures salles de concert de la ville, notamment la Grande salle de la Philharmonie de nom de Dmitri Chostakovitch, où 29 mai aura lieu un concert avec la participation de Honoré équipe de Russie académique de l’orchestre philharmonique. Le directeur artistique de la Philharmonie de l’artiste populaire de l’URSS Yuri Темирканов est le chef du conseil d’administration du festival.

L’objectif du projet « un pas en avant! » est d’organiser des master-classes avec les stars, la création de la feuille de route pour la poursuite du travail indépendant des jeunes créateurs, organisation de conférences et de tables rondes pour les enseignants et les parents. Le public cible du festival, les élèves résidant dans les centres de soutien à l’éducation familiale et les maisons de retraite, les enfants de familles nombreuses et de familles monoparentales, les citoyens âgés. Le projet est innovant, un moyen de surmonter l’incompréhension entre les êtres humains, l’effacement des stéréotypes par rapport à ceux qui sont appelés « les gens avec des troubles du développement ».

Le festival durera jusqu’à la fin du mois de mai.