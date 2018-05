À Saint-Pétersbourg, célèbreront 315 anniversaire de la ville

© Pierre Kovalev/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 20 mai. /TASS/. La semaine de la succession de festivités, 315 anniversaire de Saint-Pétersbourg, s’ouvre dimanche le discours de choeur de synthèse sur la place du Palais. Les résidents et les visiteurs s’attendent à мотофестиваль, le concert de chanteurs d’opéra, le passage d’un funambule au-dessus de la divorcée de pont, éléphants dressés sur la perspective Nevski et à établir un record mondial batteurs.

« Synthèse de la chorale de Saint-Pétersbourg, accompagnés d’un grand orchestre symphonique accomplira 17 œuvres les plus célèbres, parmi lesquels « la chanson du Soir », « la Chanson de Ладоге », « Croiseur Aurora », « sunshine » et d’autres », a souligné le service de presse du comité municipal de la culture.

L’intervention de la chorale, sous la direction de l’artiste émérite de Russie, directeur de la chorale de l’école nom de M. Vi de la Musique de Vladimir Беглецова également consacrée à la célébration de la littérature slave et de la culture, perçu le 24 mai. Dans le programme de l’événement, qui se tiendra sur la place centrale de la ville, est entré et l’œuvre « Rus ‘ » artiste du peuple de la RSFSR Victor et le Cerveau en l’honneur du 80e anniversaire du maestro.

Le 25 mai dans le cadre de la célébration 315-cinquième anniversaire de Pétersbourg, sur la place du Manège coup d’envoi de trois jours de festival international « Мотостолица », qui rassemblera les motocyclistes et les représentants du club мотокультуры de différentes régions de Russie et des pays voisins. « Tous les trois jours, le public s’attend à un concert de rock, en tête d’affiche qui sera serin et vers, Mordor, Louna et le groupe « Alice », – ont annoncé les organisateurs.

Classique sur le Palais

L’un des plus attendus et, invariablement, qui sont populaires parmi les ptrsbourgiens sera un concert de gala « Classiques sur la place du Palais », qui cette année aura lieu pour la sixième fois. Le programme du spectacle, qui en ce moment ne se répète jamais, à nouveau surprendre les fans de l’art многогранностью répertoire et brillante performance de chefs-d’œuvre de Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet, Verdi, Gounod, Strauss et d’autres compositeurs.

Les principaux participants de la soirée du 26 mai, les organisateurs ont appelé le duo de stars du monde de l’opéra, de la scène: le ténor Roberto Alagna et soprano Alexandre Куржак. « Les classiques de la place du Palais » – leur premier concert en plein air de la Russie. Sur la scène de palais d’Hiver sortiront célèbres représentants de la fédération de l’opéra de l’école: guest soliste du bolchoï, et le lauréat du « masque d’Or » Vénus Гимадиева, l’artiste émérite de la Biélorussie Oksana Volkova, soliste de l’opéra de Vienne, et un invité soliste du bolchoï Pavel Колгатин, soliste du théâtre Mariinsky, Alexey Markov et d’autres.

Danse partie de l’émission orneront les solistes du théâtre Michel, le ballet Alla à Vent « Тодес », les danseurs de ballet du Théâtre du nom de Leonid Jakobson, première de l’intervention de danse d’un club de sport « Duo » – l’actuel champion du monde de danses latino-américaines.

Les week-end

Également le samedi, veille de la Journée de la ville aura lieu le IV de saint-Pétersbourg international défilé rétro des transports, et tard le soir, à l’Amirauté le front de mer sera le lancement de la nouvelle saison du festival « le Chant des ponts ».

« Une demi-heure avant minuit, à l’Amirauté de la promenade commence светомузыкальное représentation accompagné par l’orchestre symphonique du Théâtre « Music-Hall » le « Nord » Symphonie » sous la direction de Fabio Мастранджело », – a noté dans l’administration de la ville. Comme prévu, les musiciens interpréteront des mélodies populaires de saint-pétersbourg et de léningrad compositeurs.

À minuit, le 27 mai, prévue pour l’élevage de pont du Palais et l’éclairage des torches Ростральных colonnes. Le point culminant de la fête sera stunt un passage dans створах divorcée d’un pont de funambule Rasul Абакарова. Originaire de Leningrad et diplômé d’etat de Saint-Pétersbourg de l’institut de la culture, il est un représentant du genre du daghestan de haute voltige, les fondateurs de la dynastie de cirque « Цовкра ». La répétition de l’extrême des éléments du programme ont été menées en collaboration avec des spécialistes « Мостотреста » en avril 2018.

Le jour de l’anniversaire

Les festivités s’ouvriront le 27 mai de la traditionnelle cérémonie de l’imposition des couleurs, à présent couleur cuivre cavalier – le monument au fondateur de la capitale du nord de l’empereur Pierre le Premier. De la salle de concert Oktyabrsky et le parc de 300 anniversaire de Saint-Pétersbourg passera une Grande велопарад, et à la place Ostrovski sur la Flèche de l’île de diriger les participants du Bal des nationalités.

L’après-midi dans le cadre du Premier festival international des arts du cirque, qui se tiendra du 24 au 27 mai, avec la participation d’artistes de 20 pays, commence la procession carnavalesque avec la participation d’éléphants dressés. De la perspective Nevski, qui le jour de l’anniversaire se transforme en un immense territoire de la fête, il y aura un autre quelques parades: de spectacles primés collectifs batteurs, l’orchestre, qui doit établir un record du monde, avant de sportifs, qui aux yeux du public vont construire acrobatiques de la pyramide.

Il est également prévu la réalisation de la plus massive flashmob dans l’histoire de Saint-Pétersbourg, quand j’gostiny dvor des milliers de personnes reconnues dans l’amour à la ville et manoeuvres en hashtag « SPB ». Alors là commence la danse flashmob. Se terminera le jour de feux d’artifice dans les eaux de la Neva.