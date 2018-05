À saint-Pétersbourg commence XIII International au salon du livre

SAINT-PÉTERSBOURG, le 17 mai. /TASS/. Une demi-douzaine de régions de la Russie et plus de 20 pays seront représentés à XIII Internationale du livre, qui s’ouvre jeudi à Saint-Pétersbourg. Les visiteurs s’attendent à des rencontres avec des écrivains nationaux et étrangers, des présentations de livres et des séances d’autographes, ainsi que d’un vaste programme culturel avec des concerts, des кинопоказами en plein air et littéraires d’attractions.

« C’est notre principale littéraire de l’année – International au salon du livre. Il se tiendra dans notre ville, du 17 au 20 mai, en plein centre historique de Saint-Pétersbourg – est et le Manège, et la place du manège, et les rues adjacentes, – tout cela va se transformer en une belle interactif critique de l’espace », – a déclaré aux journalistes à saint-pétersbourg le centre de presse TASS, à la veille de l’événement, le vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Causeurs.

Selon lui, le salon du livre devient « une sorte de prologue aux célébrations dédiées aux perçu cette année 315 anniversaire de la ville. Un élément de décoration de salon est l’emblème de l’anniversaire, que les habitants ont choisi par un vote populaire.

« Cette année, nous attendons des participants de plus que dans le passé, nous attendons des représentants des 16 régions de la Russie, et de 22 pays participent à notre événement. L’année dernière, il était de 10 régions et de 20 pays », a déclaré Causeurs. A également augmenté le nombre de présentés lors de l’événement les éditeurs et les entreprises de portrait commerce – si en 2017 leur a été 240, cette année, il y en a 255, dit-il.

« Dans le salon participent chaque année, environ 250 – 300 mille personnes », a déclaré à une conférence de presse le président de l’union du livre Russe Sergueï Stepachine. Selon lui, ce chiffre est un indicateur d’intérêt élevé d’habitants et de personnes Pétersbourg à la lecture.

Des rencontres avec des auteurs

Dans le cadre du salon, chaque jour aura lieu la rencontre avec les russes et étrangers des écrivains qui vont participer à des débats publics, à présenter leurs nouvelles créations, de communiquer avec les lecteurs et à signer des autographes. Parmi les participants attendus Guzel Яхина, qui est devenu l’auteur du texte « Totale de la dictée » cette année, Dmitri Bykov, Artemy Troitsky, André Maximov, Alexey Ivanov, Elena Shubina, l’écrivain Elchin Safarli, René Nyberg, de la Finlande et philologue français-slave René Guerra.

Яхина présentera aux lecteurs de son nouveau roman « mes Enfants », connaisseur du club « Quoi? Où? Quand? » Alexandre malheur amis de vous familiariser le public avec les allusions à leur guide de Saint-Pétersbourg. De nouveaux livres présentent également classic festivail des chansons de bardes Alexandre Городницкий, danoise poétesse Inger Christensen, l’acteur Benjamin Смехов et beaucoup d’autres.

Un stand International, le salon du livre de consacrer à la créativité de Daniel Гранина, le 100e anniversaire de la naissance sera célébré en 2019, a déclaré aux journalistes Stepachine, qui préside également le comité d’organisation de la célébration du 100e anniversaire de l’écrivain.

Service de poète, de jazz et de cinéma à l’air

Les organisateurs du salon ont préparé pour les participants et les visiteurs du salon un programme culturel. Dans la soirée du 17 mai sur l’écran de la scène principale sur la place du Manège en plein air aura lieu la projection du film « Dissidents » d’après le roman de Fiodor Dostoïevski « Crime et châtiment ». Un film muet sera accompagné par un piano dans la version de Victor Vysotsky.

Aussi le premier jour du salon a lieu l’intervention de l’orchestre symphonique « du Nord de la symphonie » du théâtre « Music hall » sous la direction de Fabio Мастранджело. Le collectif interprétera des œuvres musicales avec les sources littéraires, par exemple, une ouverture à l’opéra Rouslan et Ludmila » de Mikhaïl Glinka, ainsi que la pastorale de l’opéra « la dame de pique » de piotr Tchaïkovski. Le 18 mai dans le calendrier du programme culturel du salon aura lieu le « rock-a-jour »: face à l’auditoire se produiront des groupes de rock, dont « les Étourneaux Stepanova », « Савояры » et d’autres.

Le week-end dans le cadre du salon se tiendra de nombreuses activités pour les enfants. Ainsi, le 19 mai théâtre « Music-hall » présentera musicale et le spectacle « Cipollino » dans la performance de l’acteur de théâtre et de cinéma André Noskov et l’orchestre symphonique « du Nord de la symphonie ». Le 20 mai, parmi les événements de salon – conférence pour le 200e anniversaire de la naissance de Marius Petipa, que de lire un professeur adjoint de l’Académie du ballet Russe. A. Vaganova, l’historien, le ballet Olga Rozanov. Dans le cadre de l’événement se produiront devant le public des étudiants de l’université.

Parmi les équipes qui le public pourra entendre et voir sur le salon, l’Ensemble de jazz de la musique de David Голощекина, l’ensemble de l’Om, la brasse, le théâtre Hand made. Sur la scène principale s’affichent également un ensemble de chants et de danses des frontières « Nevsky watch », l’orchestre des pompiers sauveteurs GU EMERCOM de Russie, l’ensemble de Росгвардии et d’autres.

Dans les jours du salon sur le petit Jardin de la rue sera de travailler littéraire de la vente aux enchères « Appelez-poète », qui jouit d’une popularité auprès des visiteurs de l’année dernière. Dans une rue piétonne, établiront des cabines téléphoniques avec des portraits d’Anna Akhmatova, de Sergueï Dovlatov, Joseph Brodsky et d’autres – après l’ensemble des combinaisons de chiffres, vous pouvez entendre la voix du poète, a déclaré aux journalistes le directeur du théâtre de Music-hall » et organisateur du programme culturel de Julia Стрижак.

XIII International au salon du livre se déroule avec le soutien du gouvernement de Saint-Pétersbourg et l’union du livre Russe.