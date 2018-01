À Saint-Pétersbourg, dit l’Agent Сенчиной

SAINT-PÉTERSBOURG, le 28 janvier. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Dimanche, à Saint-Pétersbourg, a passé adieu à l’artiste populaire de Russie, Lyudmila Сенчиной. Civile le service funèbre a passé au Théâtre de la comédie musicale, le correspondant transmet TASS.

À l’enterrement a été divulguée, un télégramme de condoléances du président de la Russie Vladimir Poutine, dans lequel il a appelé les soins de la chanteuse de « grande, une très grande perte pour l’art musical, pour l’ensemble de la culture nationale ».

Une chanson chantée par les Сенчиной « restera à jamais dans le cœur de millions de gens, tous ceux qui ont connu et apprécié ce merveilleux chanteur, d’admirer son art », a écrit dans son télégramme de condoléances au premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev.

Président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko, a précisé dans sa réponse que « son travail de nombreuses années a donné de la joie aux gens et les sentiments purs ». Les mots de condoléances envoyé et le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill, qui a souligné mélancolique, le talent de la chanteuse.

Adieu à la Сенчиной, c’est beaucoup de fans. Dans la Grande salle du théâtre leur a rencontré la voix de la chanteuse – l’enregistrement de ses délices « maison » chansons qui sont devenues le patrimoine spirituel de tout le pays. « Ludmila Сенчина a été le symbole de Saint-Pétersbourg. Notre crise de la dette – perpétuer sa mémoire », a dit adieu, le président de l’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg, Viatcheslav Makarov.

Artiste du peuple de l’URSS Joseph Kobzon, qui plus d’une fois joué avec Сенчиной, lors de la cérémonie d’adieu a chanté dans la mémoire de la chanson « Зашумит – клеверное terrain ». Artiste du peuple de Russie, le chanteur et poète Alexandre Rosenbaum a admis que « rarement vu de tels vraiment solaires gens comme Ludmila Сенчина ». « C’est notre sobre de saint-pétersbourg le soleil. Il est présent de léningrad le joyau de la couronne », dit – il.

Dans le civil les obsèques ont l’artiste du peuple de Russie, Zoé Vinogradov, artiste du peuple de Russie Victor Кривонос et d’autres artistes du théâtre et de la comédie Musicale, ainsi que le directeur général de la grande salle de concert Oktyabrsky et Gennady Шагаев, professeur à Saint-Pétersbourg conservatoire Irina Тайманова.

Civile le service funèbre est passé lors une salle bondée, des centaines de citoyens sont venus avec des fleurs. La chanteuse passaient de longs applaudissements. Puis de deuil, la procession s’est dirigée vers la Cathédrale de Vladimir icône de la mère de Dieu, où il a passé les funérailles de l’artiste. Elle sera enterrée à Smolensk orthodoxe cimetière.