SAINT-PÉTERSBOURG, le 10 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’un des plus anciens des réalisateurs Ленфильма » Ernest Ясан est décédé jeudi à saint-Pétersbourg de la 83e année, après un accident de la circulation, a annoncé jeudi le service de presse des studios de cinéma.

« Ernest Viktorovitch est décédé le 10 mai, après de graves blessures subies après un accident de voiture », – a déclaré dans un communiqué.

Ясан plus de 50 ans, il a travaillé sur « Ленфильме », ayant reçu la direction de l’éducation dans l’atelier de Georges Данелии. Le début pour le jeune réalisateur est devenu un film « À ma mort, je demande à blâmer. K. » (le prix d’État de la RSFSR, le nom de l’Espoir,).

Leurs meilleures images Viennent de la passion-мордасти », « le Rêve à la main, ou la Valise », « Pardonne-moi » et d’autres -, le cinéaste a fait dans les années 1980. Seulement il a créé 14 films. Beaucoup et bien travaillé Ясан et pour l’écran de la tv, il a créé des films « l’Agent de la sécurité nationale », « la Taupe », « la Vie et la mort Леньки Пантелеева ». Ясан était aussi un dramaturge – écrit des scénarios, des livres. Dans la collection « Empreinte », publié en 2011, le réalisateur a inclus des histoires, des fragments d’autobiographie, les scripts, le journalisme.

La date et le lieu de l’enterrement rapporteront plus tard.