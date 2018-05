À saint-Pétersbourg l’a appelé les gagnants du concours de projets de jeunesse « les Priorités de la croissance »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 mai. /TASS/. Des projets de jeunesse « Gérant-analyste un portfolio numérique de l’homme », « la Civilisation de la qualité de vie comme la condition de la poursuite du développement de l’humanité » et d’autres initiatives pour le développement d’un pays vaincu au concours de toute la russie « les Priorités de la croissance ».

La cérémonie d’annonce des résultats a eu lieu dimanche à Saint-Pétersbourg, à l’issue de la protection de projets. Les organisateurs du concours ont, le Fonds des projets éducatifs « Stratégie d’avenir » en collaboration avec l’Institut de développement des communautés locales et la Chambre de commerce des jeunes législateurs auprès du Conseil de la Fédération et le soutien de la Fondation pour la promotion de la réforme des services PUBLICS et de l’organisation publique Russe pour soutenir les petites et moyennes entreprises « soutien de la Russie », avec le concours du Conseil de la Fédération.

« Les gagnants dans les différentes catégories d’âge sont reconnus environ 20 projets. Seulement à la seconde [intra-muros] stade de la compétition sont arrivés à environ 360 personnes, qui ont défendu leurs travaux devant les experts », – dit le comité d’organisation. Selon le président de la Jeunesse de la commission de la Russie du Conseil de gouvernement local Stanislas Неверова, la principale gagnante du concours est l’occasion pour des jeunes talents de présenter les projets et les initiatives qui sont sûrs de trouver leur place dans la vie.

Parmi les lauréats – un projet d’élèves de Tatarstan Arthur Мингалеева et Daniel bol’chakova « la Civilisation de la qualité de vie comme la condition de la poursuite du développement de l’humanité », où sous la forme d’une infographie présente économique, écologique, spirituelle, politique et sociale de la sphère, à la tête de laquelle se trouve une grande famille de plusieurs générations. Daria Firsova de Saint-Pétersbourg dans la figure expliqué « le Gestionnaire de l’analyse numérique, le portefeuille de l’homme ». Elle croit que chacun doit numérique de portefeuille, où se trouvaient des données sur ses projets, les publications et autres réalisations – il doit recueillir gestionnaire de compte numérique de l’id de l’homme et en réponse à offrir des programmes de formation pour le développement des capacités.

Parmi les élèves du secondaire et les étudiants ont occupé la première place des projets environnementaux: « le Système de l’influence sociale Energy Box à l’école. La collecte et le recyclage des déchets d’éléments d’alimentation » Daria Шипачевой de la région de Novossibirsk et Vert de la renaissance » de Denis Балдова et Eugenia Zhukova de la région de Kalouga.

Tous les participants au cours à temps plein dans la phase pu obtenir un avis d’expert sur vos projets, participer à des master classes sur le choix de la profession ou de formation à l’art oratoire, voir les curiosités de saint-Pétersbourg, et certains – et à visiter le forum économique international de saint-Pétersbourg.

En conséquence, tous les participants ont reçu les certificats nominatifs de la compétition. Gagnants dans les catégories d’âge ont donné libre de la feuille de route des colonies de vacances, des subventions à la réalisation de votre propre projet, des stages dans des russes et des organisations internationales et des entreprises, des points supplémentaires lors de l’entrée dans la magistrature et des subventions pour des programmes de formation professionnelle dans РАНХиГС auprès du Président de la fédération de RUSSIE. Une partie des propositions des participants sera transmise aux développeurs d’un projet de stratégie de développement socio-économique de la Russie jusqu’en 2030.

Les conditions du concours

Concours national de la jeunesse de projets s’est déroulée en deux phases de nomination pour les différents groupes d’âge: le dessin pour les participants 1-4 classes, infographie – pour 5 à 8 classes et de projet pour les élèves, d’étudiants et d’élèves de formation professionnelle.

Les participants ont été nécessaires pour élaborer des initiatives et des propositions de la croissance de la productivité du travail et du capital humain dans le pays, le développement des petites entreprises, les nouvelles technologies et un certain nombre d’autres sujets. Sur extra-muros stade, les experts ont dû отсмотреть environ 2 mille travaux, dont la moitié a été consacrée aux priorités de la croissance économique. Pour la participation dans le face-à-face stade de la compétition a sélectionné environ un millier d’initiatives.