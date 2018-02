À saint-Pétersbourg les élèves discutent avec les employeurs, les relations de travail dans l’économie numérique

SAINT-PÉTERSBOURG, le 28 février. /TASS/. Les étudiants des universités de la Russie à discuter avec les employeurs et les experts des questions de l’activité professionnelle dans les conditions de l’économie numérique sur le forum de la Jeunesse du travail, qui démarre mercredi à la veille du deuxième forum International du travail sur le site de Saint-Pétersbourg université d’etat. Sur cela ont communiqu dans le service de presse de l’université.

« Le 28 février à Saint-Pétersbourg, l’université d’etat aura lieu le deuxième international de saint-Pétersbourg forum de la jeunesse du travail. L’événement, les organisateurs sont de saint-pétersbourg et le Comité du travail et de l’emploi de la population de Saint-Pétersbourg, sera de discussion sur l’aire de jeux, regroupant des jeunes, le pouvoir, l’entreprise et la science », – dit le service de presse.

Des études ont souligné que le thème principal du forum sera le débat sur les questions de l’emploi des jeunes lors de la formation de l’économie numérique.

« Les représentants de la jeune génération pourront discuter des questions les plus pressantes du travail et de l’emploi des jeunes dans l’ère du numérique avec des scientifiques, des représentants de la ville et les autorités fédérales, ainsi que des structures d’entreprise et organisations à but non lucratif. Les employeurs potentiels raconteront les étudiants sur les orientations de développement de l’économie, de la façon de résoudre les problèmes de chômage et de bien d’autres choses », a souligné l’université de saint-pétersbourg.

Les principaux orateurs de l’événement deviendra le président du Comité de la politique de la jeunesse et à la collaboration avec des organismes communautaires Renata Abdulino, le président de la RH de l’association de Saint-Pétersbourg et région de Léningrad Espoir Коротовских, le directeur exécutif de la plate-forme pour attirer du financement collectif de projets (краудфандинг) BoomStarter Maria Докшина, le chef de l’Agence des initiatives stratégiques de Nord-Ouest district fédéral Арзум Arzoumanian, le président du Comité du droit de l’assemblée Législative Pétersbourg Denis Четырбок et d’autres.

Le forum permettra de travailler à plusieurs sites, sur lesquels les participants seront en mesure d’améliorer votre niveau de connaissances juridiques, de se familiariser avec prometteuses, les professions, ainsi que de s’essayer en tant que concepteur de l’espace de travail de l’avenir.

En outre, dans le cadre du forum aura lieu la traditionnelle Journée de printemps de la carrière de saint-pétersbourg – son aire de jeu sera le lieu de rencontre de futurs professionnels avec les employeurs.

La jeunesse de la partie débute à la veille de Saint-Pétersbourg, le forum International du travail, qui est la deuxième fois organisent le gouvernement de Saint-Pétersbourg de saint-pétersbourg, avec le soutien du Ministère du travail et de la protection sociale de la fédération de RUSSIE.

Le forum se tiendra du 1 au 3 mars et vise à devenir le plus grand dans le pays de la plate-forme pour discuter de questions liées au développement du capital humain, et de promouvoir une Stratégie globale de développement du capital humain de la fédération de RUSSIE. Il est prévu que dans son travail rassemblera près de 5 mille spécialistes de 50 pays.