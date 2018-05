À saint-Pétersbourg ont appelé les lauréats du festival International du cirque « Sur la Fontanka »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Les lauréats du Premier festival international du cirque « Sur la Fontanka » appelés à dimanche dans le Grand Saint-Pétersbourg, le public du cirque, où pendant quatre jours ont passé cette fête des écoles de cirque du monde entier. Qu’il a été montré chambres, qui sont inclus dans la liste top mondial du cirque.

« Je tiens à féliciter mes collègues russes avec le Festival des arts du cirque. C’est vraiment un événement unique, qui impressionne par la variété des genres, le plus haut niveau professionnel des artistes et du grand de la géographie des participants », a déclaré à la conférence de presse et membre du jury, vice-président du festival International du cirque de Monte-Carlo Urs Пилс (Monaco).

Il a souligné le fait que le festival à saint-Pétersbourg est passé en un an du 250 anniversaire de cirque moderne, le père fondateur de ce qui est considéré comme l’anglais monteur de Philip Astley, a ouvert à Londres, le premier en Europe, le cirque.

Le grand prix du festival

Le grand prix du festival a gagné entraîneur russe Vitaly Смолянец avec une « l’Empire des lionnes caches ». L’artiste, qui, en sauvant de l’homme dans un accident de la route, a perdu les deux jambes, après une longue rééducation trouvé le courage de revenir dans l’arène. Il fonctionne avec les six львицами et les deux tigres, stupéfier les spectateurs résultats artistique d’exclus.

Les Détenteurs De La « Gaetano »

Les meilleurs participants sont devenus les possesseurs de prix « de Gaetano d’or, d’argent et de bronze de la dignité dans la forme d’une miniature de la sculpture dresseur de cheval.

Trois d’Or Gaetano » décerné par les cavaliers de l’attraction « Галкыныш » du Turkménistan dirigée Пыгы Байрамдурдыевым, membres de la chambre « de Magnifiques filles diabolos et similaires » de la Chine et acrobates de la RPDC, qui ont regroupé dans la même chambre que deux complexes genre de cirque – acrobatie sur la balançoire et de la gymnastique sur unit.

Les détenteurs « d’Argent Gaetano » sont devenus les russes, l’air de gymnastes sur le port de la ceinture Valery Сычев et Catherine Абакарова avec un numéro de « la Soif de vol », le power couple Dan et Constantin, de la Roumanie et les acrobates de la piste, sous la direction de Vladimir Efimov avec un numéro de « Mariage » (Russie).

« En bronze Gaetano » a remporté l’air de gymnastes sur le port de la ceinture Eugène Абакумов et Amalia Аванесян avec un numéro de « Flash of splash » (Russie-Ukraine), et deux russes collectif – acrobates avec подкидными les planches sous la direction de l’Anatolie Рубана et клоунское trio « Sans chaussettes ».

Le prix spécial du Cirque sur la Fontanka reçu les formateurs de l’Allemagne Гартнерам, ont réalisé des avancées au festival de la chambre « les éléphants Indiens ».

La récompense « Gaetano » porte le nom italien de cavalier et dresseur de chevaux Gaetano Чинизелли (1815-1881), qui a fondé à saint-Pétersbourg il y a 140 ans de la première à la Russie de pierre le cirque sur le quai de la Fontanka. Ce monument Pétersbourg, en plus de nom officiel, porte le nom de Cirque Чинизелли.