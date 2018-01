À saint-Pétersbourg remodèlent les combats pour le Village Rouge en janvier 1944

SAINT-PÉTERSBOURG, le 14 janvier. /TASS/. Festival de la reconstruction historique, dédié à la libération de Rouge du Village en 1944, se tiendra au sud de Saint-Pétersbourg, le dimanche. Elle rassemblera plus de 250 amateurs d’histoire militaire et plus de 20 unités reconstitue les techniques de combat, dit-TASS, le directeur du festival de Paul Бараненко.

Qui aura lieu les militaires de la reconstruction historique, portant sur la libération Rouge du Village, qui s’est déroulée du 15 au 19 janvier 1944. En combat seront appliquées de l’ordre de sept à huit unités de blindés, d’autant [unités] facile de la technique – voitures, motos, camions et jusqu’à 10 pièces d’artillerie de deux parties, avec l’allemagne et de la part de l’Armée Rouge. Nous avons 270 participants est réconstructeurs des clubs Pétersbourg, Leningrad, Moscou et d’autres villes », a déclaré Бараненко.

Le scénario de la reconstruction des combats comprendra, en particulier, les épisodes racontant quelques les plus célèbres exploits des soldats soviétiques, liées à l’histoire de la libération Rouge du village.

« L’exploit Типанова qui allaitent fermé allemand dot et a donné sa propre compagnie de poursuivre l’offensive; l’exploit танкиста Спирина, qui après son réservoir a été au beurre noir, tiré en arrière sur des machines à sous, et quand on le trouve, autour de lui se trouvait un grand nombre d’allemands, ils ont tués de ses armes de petit calibre; Fedorov, qui a érodé au prix de sa vie allemande automoteur l’installation, ce qui pourrait le point de détruire les armes de petit calibre unité », – a énuméré l’interlocuteur de l’agence.

Zone interactive

En plus de la reconstruction de la bataille, les organisateurs ont préparé interactive de la zone, où les visiteurs peuvent se renseigner sur l’une ou l’autre genre de troupes, принимавшем participer à la bataille pour le Village Rouge.

« Des expositions sera très nombreuses: et artilleurs, et зенитчики, et les communicateurs, et séparément le siège. Même pour la première fois d’un nouveau club [reconstructive qui], qui est de raconter une histoire sur le travail de terrain des navires, des tribunaux militaires », a déclaré Бараненко.

Les combats pour le Village Rouge

Les combats pour le Village Rouge en janvier 1944, sont devenus une partie de l’opération « Janvier tonnerre », au cours de laquelle de Leningrad a été complètement levé le blocus. L’assaut Rouge du Village, occupé par les troupes allemandes, a terminé le succès le 19 janvier. Complètement le blocus de Leningrad a été déposé le 27 janvier.

Bataille de Leningrad a commencé le 10 juillet 1941, quand les troupes allemandes sont entrées sur le territoire de la région de Léningrad, qui dans ces années-là comprenait les territoires actuels de Novgorod et de Pskov. La date de sa fin, les historiens estiment le 9 août 1944, date de fin de la Выборгско-Петрозаводской offensive de l’Armée Rouge. Dans les batailles pour Leningrad, tuant environ 1 million de soldats soviétiques et de plus de 800 mille habitants. Plus de 1,5 millions de personnes ont reçu des médailles « Pour la défense de Leningrad ».