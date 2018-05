SAINT-PÉTERSBOURG, le 28 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’exposition « le monde de la Musique: Nicolas Andreïevitch Rimski-Korsakov » s’ouvre lundi dans le département des manuscrits de la bibliothèque nationale de russie (NLR), où pour la première fois présentera une grande partie de l’archive classique russe et le monde de l’opéra. C’est l’une des premières manifestations consacrées à 175 anniversaire de la naissance du compositeur, qui sont très fêtera en Russie l’année prochaine, dit TASS chercheur principal, le gardien de l’écriture manuscrite, le fonds de musique r’n’B Natalia Ramazanova.

« Le monde de la musique de Rimski-Korsakov est très diversifiée, et qui mérite l’attention, et même que son rapide, énergique écriture, étonnamment correspondant à sa musique. Formant l’exposition, nous avons cherché à montrer chaque document plongé dans l’atmosphère de l’époque », dit – elle.

Ramazanova a noté que le fonds de Rimski-Korsakov est très en demande non seulement des russes, mais aussi par des chercheurs étrangers. Formé il grâce à ce qu’un employé de la bibliothèque était le fils du compositeur André rimsky-Korsakov, les remit dans manuscrites de fonds d’une grande partie des archives de son père.

Parmi les pièces – les manuscrits des opéras, des œuvres symphoniques, de romances, ainsi que les célèbres mémoires de Rimski-Korsakov « les Annales de ma vie musicale », contenant des matières précieuses sur l’histoire russe de la culture musicale de la seconde moitié du XIXE siècle. Présentée et écrite par un compositeur guide « les Fondements de l’orchestration ». Il n’a pas d’analogues dans le monde musical et pédagogique de la littérature, car elle repose sur des композиторском expérience de plus de Rimski-Korsakov. Les visiteurs verront les brouillons, croquis le livre avec des exemples de ses œuvres.

L’affichage comprend des croquis à неосуществленному composition « le Conte du pêcheur et le poisson ». Selon Natalia Рамазановой, ces fragments ne donnent en général la représentation sur le plan de l’, mais témoignent de la volonté du compositeur de continuer à pouchkine un thème qui lui est très proche ». Parmi les pièces uniques – « l’Affaire du licenciement du professeur N. A. Rimski-Korsakov de la composition des professeurs de la Slb du conservatoire » (1905). Il est devenu la réaction des autorités politiques de l’activité de compositeur, relatif aux événements de la Première révolution russe.

Parmi les корреспонденций – lettre de serge de Diaghilev au-Korsakov demandant d’effectuer des modifications à l’opéra de Modeste Moussorgski Boris Godounov » pour la mise en scène à Paris à l’opéra de la saison de l’année 1908. Les contemporains appelaient Nicolas Andréévitch сказочником et « musique маринистом ». L’exposition à compléter les partitions de musique et des arts matériaux associés avec le thème de la marine, légendaires et historiques des sujets dans son travail. L’exposition sera ouverte jusqu’à la fin du mois d’août.