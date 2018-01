À saint-Pétersbourg s’ouvre l’exposition « Rudolf Nureyev. La dernière visite du photographe baranovski de donetsk

SAINT-PÉTERSBOURG, le 26 janvier. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’Exposition De Photos « De Rudolph Nureyev. La dernière visite du photographe Valentin baranovski de donetsk, consacrée à l’occasion du 80e anniversaire du danseur et de son arrivée à Léningrad en 1989, après des décennies de l’émigration, s’ouvre vendredi au musée national theatre et de la musique à saint-Pétersbourg.

« L’arrivée de Rodolphe Нуреева à Leningrad, en novembre 1989 a été pour moi, un journaliste d’information prétexte pour faire un reportage photo pour le magazine « Ballet ». Et j’ai même pas encore imaginé d’abord, qui se traduira par de ce tournage. Le bilan de l’acier 600 noir et blanc et 200 photos couleur. En fin de compte, ils ont fait un album photo « de Rudolph Nureyev. La dernière visite », qui est publié à l’occasion du 80e anniversaire de l’anniversaire de ce brillant danseur », dit – Baranovsky, le journaliste TASS.

Les favoris de ce reportage était de l’exposition éponyme, qui est déployé dans le bâtiment principal du musée.

Un reportage qui est devenu une partie de l’histoire

Comme le rappelle un photojournaliste, est venu en 1989, à Leningrad Nureyev était prêt à ce que sa comme scandaleux « невозвращенца » arrête le personnel du KGB, mais ce n’est pas arrivé. Nureyev a rencontré d’anciens collègues de la Kirov (aujourd’hui Мариинскому) le théâtre et même interprétées sur scène, où il a commencé sa carrière, le parti de James dans le ballet « la Sylphide ».

Baranowski retiré des épisodes de théâtre à répétition Нуреева, sa visite à l’Académie de ballet russe, le nom d’Agrippine Vaganova, où il приобщался au ballet sous la direction de son mentor Alexandre Pouchkine. Maintenant à l’entrée de la classe, où il s’occupait Nureyev, sa mémoire est ouvert une plaque commémorative. À la demande de photojournaliste et des commentaires aux photos dans l’album a donné дружившая avec le danseur artiste populaire de Russie Alla la Favière – l’un de ceux qui n’ont pas rompu avec lui de la communication dans les années les plus difficiles, quand le nom de Нуреева a été effacé de l’histoire soviétique de ballet.

« Il savait que sa maladie en phase terminale, que ses jours sont comptés. Mais il a mené lui-même courageusement et à des répétitions dansé en pleine force, en se préparant à la dernière sortie sur кировскую la scène. Sa visite à Leningrad par la richesse des expériences émotionnelles était comme unique spectacle. Et voici tourné un reportage livre sur un événement qui est devenu une partie de la biographie de cette artiste », dit le photographe dont les photos ont maintenant non seulement artistique, mais aussi historique.

Nureyev (1938-1993), les trois la saison a dansé sur la scène du théâtre de Kirov, en remportant зрительское la reconnaissance. Lors d’une tournée de la troupe en Europe, il est resté à Paris, en refusant de revenir en URSS. De son vivant, la vie à l’étranger a duré 32 ans et a été marquée par une multitude de créatives de victoires et de grandes histoires.

Le photographe du théâtre Mariinsky Baranowski parmi les principaux ballet фотомастеров de la Russie. Le ballet il a commencé à tirer en 1972, la création фотолетопись de léningrad et de saint-pétersbourg ballet de l’art une longueur de plus de 40 ans. Le photographe reçu le prestigieux prix de « l’Âme de la danse », le magazine « Ballet » (dans la « Presse »).