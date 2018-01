À saint-Pétersbourg, une exposition de dessins de Boris Grebenchikov

SAINT-PÉTERSBOURG, le 25 janvier. /TASS/. Une exposition de dessins et de la peinture est un musicien de rock et de chef de groupe « Aquarium » de Boris Grebenchikov « l’Abc de la lune » s’ouvre à saint-pétersbourg musée d’art moderne « Эрарта ».

« Pétersbourg dans ces peintures n’est pas. Je ne conçois le sujet, je prends une toile et de sentir. Концептуализм – ce n’est pas le mien, chaque modèle est dessiné de crises. Entre eux un intervalle de six à neuf mois, mais il ya des exceptions », a déclaré à la presse le spectacle de sa mettre en place Boris Grebenchikov.

Répondant aux questions des journalistes, le chef de « l’Aquarium », a noté que tous les tableaux sont vendus, l’argent avec les produits achetés seront utilisés sur le nouvel album du groupe.

« La musique et la peinture – des choses différentes. Je reçois du plaisir et ce, et de l’autre. En quoi la différence entre eux, je ne peux pas dire », a déclaré le musicien, en soulignant que les autorités lui ont commencé à tous les artistes russes, mais dans mon enfance, les passions à la peinture, il n’est pas connu et ne s’occupait pas d’elle.

Officiellement, l’exposition « Эрарте » s’ouvrira le 26 janvier. Il représente 17 dessins d’un musicien et quelques photos sur le métal.