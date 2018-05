À são Paulo, a eu lieu l’action « Immortel régiment »

RIO DE JANEIRO, le 6 mai. /TASS/. L’action internationale « Immortel régiment a eu lieu le samedi à Sao Paulo. Cela dit, le journaliste TASS, le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo dans la ville de Constantine Biryukov.

Selon lui, l’événement dédié à la Journée de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, s’est déroulée à Sao Paulo pour la deuxième année consécutive. La « promotion « de l’Immortel régiment » a eu lieu sur le territoire du consulat général de Russie. Choix de l’emplacement a été défini turbulent криминогенной cadre de são Paulo. Pour nos « parler — auth », par hasard, étaient pris dans aucune des situations criminelles, nous avons déjà la deuxième fois choisissons c’est ce terrain », a expliqué Biryukov.

Selon lui, dans les actions a réuni près de 100 personnes, y compris les compatriotes russes et les représentants des autorités de são Paulo. « Nous avons expliqué aux étrangers, qui ont également été invités, que c’est l’action, quelle est son histoire. Après cette « parler — auth » « Immortel régiment postroylys colonne et fait quelques photos. Puis ils ont échangé les uns avec les autres leurs histoires, et nous avons organisé une petite tea party », – a déclaré Biryukov.

Les participants des actions a été proposé de sarrasin, ragoûts et en première ligne « une centaine de grammes ». « Nous avons expliqué que c’était là – et souvent sans « une centaine de grammes », d’ailleurs – a été la nourriture de l’armée à l’époque (l’époque de la Grande guerre Patriotique – env. TASS) », – a dit le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo. En outre, les personnes présentes ont été traités à tartes avec une variété de garnitures.

Cette fois, pour participer, à l’invitation des rapporteurs « Immortel régiment » est arrivé à l’orchestre de la police militaire de l’état de são Paulo, qui a chanté les cantiques de la Russie et du Brésil, l’un des écrits des compositeurs le plus grand pays sud-américain des marches militaires, ainsi que « l’Adieu des slaves ». « Tous réunis beaucoup d’émotion ont perçu la à notre événement de l’atmosphère. Certains brésiliens, même pas connaître les mots « Adieu slaves », ont pleuré », a déclaré Biryukov.

« Tout le monde a vraiment aimé la situation atmosphère inhérente à nous de sentimentalité. En outre, nous avons utilisé ce jour, afin de passer au consulat général de l’ouverture d’une exposition de photos, qui anticipe la projection du film « Sobibor » ici, à Sao Paulo », a ajouté le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo.

La projection du film « Sobibor »

Selon Biryukov, la projection d’un film de Constantin Хабенского « Sobibor » aura lieu le 9 mai dans la salle de cinéma Reserva Cultural situé dans la ville de são Paulo. « Rossotroudnitchestvo en collaboration avec la Fondation Alexandre de Petchersk, ainsi que le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, a organisé un aperçu gratuit pour ce film dans le monde entier. Sur la base des informations que j’ai en ce moment, en Amérique du Sud, la seule diffusion dans la ville de são Paulo », dit – il. Selon le porte-parole de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo, à ce jour, tous les billets de cinéma sont déjà distribués.

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.