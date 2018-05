À Séoul manifestation de « l’Immortel régiment »

© Stanislas Варивода/TASS

SÉOUL, le 6 mai. /Corr. TASS Stanislaw Варивода/. L’action de « l’Immortel régiment » et les festivités de la Journée de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, a eu lieu le dimanche dans la capitale de la République de Corée. Dans le parc de séoul, dans le quartier de Синдан a réuni plus de deux cents personnes, dont beaucoup ont apporté avec eux des portraits de ses parents – les anciens combattants.

En ouvrant l’événement, l’ambassadeur de Russie en Corée du Sud Alexander Тимонин a félicité tous ceux qui étaient venus, parmi lesquels se trouvaient non seulement des russes, mais aussi les ressortissants de l’ex-républiques soviétiques, avec la prochaine Journée de la Victoire. Il a souligné l’importance de cette date, qui regroupe des gens de nombreux pays, dont les ancêtres ont contribué à la victoire sur le fascisme.

Sarrasin et de la ration de pain

« L’immortel régiment passe en corée du sud la capitale la troisième année consécutive. Cette fois, les organisateurs essayé de donner des actions plus militaire coloris: installé à la main une reproduction à des champs de la cuisine, à partir de laquelle les visiteurs peuvent essayer gratuitement la bouillie de sarrasin avec des conserves de viande, distribuait des cartes similaires à ceux pour lesquels les habitants du blocus de Léningrad ont reçu de la ration de pain. En outre, dans le cadre de l’événement manifestation « le ruban de saint-georges ».

Les participants ont défilé à travers le parc, après quoi, sur un coin de la scène a organisé un concert avec la participation des élèves d’écoles russes dans la République de Corée. De nombreux visiteurs sont venus sur le lieu de « l’Immortel du régiment, en uniforme ou avec ses éléments, avaient des enfants.

La contribution des coréens dans la victoire

« Les représentants de la diaspora coréenne en URSS pendant la seconde guerre mondiale ne fassent pas l’objet de l’appel, car peu de temps avant cela, ils ont été punis et contraints d’évacuer leur logement avec l’Extrême-Orient à l’Asie centrale, les autorités ont traités avec suspicion », – a déclaré dans une interview avec TASS, l’un des participants de la procession, Arkady Mun.

« Mais pourtant, certains ont réussi à entrer en guerre, et un ethnique coréen est même devenu un héros de l’Union Soviétique. Les gens dans les passeports attribué à son nom de famille coréen la fin de la « baev », donc « se développant dans des kazakhs et les kirghiz, et après cela, partaient sur le front », – a dit-il. Le reste des coréens de l’URSS ont contribué à la victoire, en travaillant dans des fermes collectives de l’Asie centrale, en fournissant des troupes de la nourriture et de l’industrie du coton et d’autres produits, a souligné Mun.

Les sud-coréens ont manifesté leur intérêt

« L’immortel régiment » a attiré également l’attention et les sud-coréens. De nombreux passants et les visiteurs du parc se sont demandé pourquoi dans le parc de tant d’étrangers, en uniforme, à l’orange-noir rubans, et d’apprendre la cause, ont commencé activement à se faire photographier sur le fond de la procession, des affiches et sur le terrain ainsi que de la cuisine avec les plus colorés les participants.

Certains ont même osé goûter le sarrasin et le pain noir. « Le goût de l’insolite, je n’ai jamais essayé ce genre de choses. Pas du tout comme notre nourriture, mais en général, il est tout à fait délicieux et probablement très utile », – a partagé ses impressions avec TASS Kim Jus de Cha, 22 ans, étudiante à l’un des сеульских universités.

Elle a également dit, qui n’a jamais entendu parler de la Journée de la Victoire, bien que, en termes généraux, est familier avec l’histoire de la Seconde guerre mondiale. « Nous avons en Corée, chaque année largement célébrée le Jour de la libération de l’occupation japonaise, qui a eu lieu le 15 août 1945. Mais sur le rôle de la Russie dans cet événement, nous avons en Corée du Sud dit très peu », a ajouté la jeune fille.



Infographies



Comment participer à la promotion de l’Immortel régiment »

Anniversaire de la Victoire TASS a formulé des recommandations pour les participants à des actions de « l’Immortel régiment ».