A Seraing, un stage pour futurs DJ, entre passion et frustrations

Ils aiment la musique, les rythmes électro et les soirées qui finissent à l’aube. A Seraing, près de Liège, une dizaine de personnes se forment pour devenir DJ. Un stage intensif de quatre jours qui rassemble initiés et débutants. Rencontre avec ces mordus de la platine.

DJ ça vous évoque quoi ? Des voyages à l’étranger, des dollars en pagaille et des foules en transe ? C’est sans doute aussi l’idée que s’en fait Valentin. Il a 11 ans et de grands projets. » J’aimerais faire Tomorrowland « , lance-t-il à qui veut l’entendre, des étoiles dans les yeux.

Et puis il y a ceux qui ont des ambitions plus modestes. Serge a 38 ans, dont presque 20 derrière les platines. Son créneau : les fêtes de village et les soirées privées. Il vit sa passion sans se mettre la pression. » Je n’ai pas besoin d’être reconnu. Pour percer, j’aurais dû mieux me vendre mais je n’en avais pas envie « , confesse-t-il. » Quand j’anime un mariage et que je vois les gens qui lèvent les mains en l’air et qui dansent, c’est là que je m’amuse le mieux « . C’est dit : tous les DJ ne sont pas mégalos.

les gens ne se rendent pas compte du travail qu’il y a derrière

Et puis il y a cet autre cliché : devenir DJ serait un jeu d’enfant. Une idée reçue qui a le don d’agacer Ludovic, 18 ans, comme absorbé par sa platine. » C’est frustrant « , s’emporte-t-il . » Les gens se disent qu’on met une clé USB, qu’on lève les mains et que c’est tout. Ils ne se rendent pas compte de tout le travail qu’il y a derrière. Il faut choisir les bonnes musiques, qui vont bien ensemble, travailler les transitions, regarder comment le public réagit… « .

Garry Alias DJ flash, qui encadre ce stage, le confirme : n’est pas un bon DJ qui le veut. Petit inventaire des qualités requises : » un fort caractère, une oreille assez développée, ne pas compter ses heures à travailler derrières ses platines « . Le rêve de DJ flash c’est de fonder sa propre école de DJ, la première en province de Liège.