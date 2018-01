À Sotchi abouti à une consultation pour la préparation du Congrès syrien du dialogue national

© Valery Шарифулин/TASS

SOTCHI, le 20 janvier. /TASS/. Les délégations des pays-garants de cessez-le-feu en Syrie (la Russie, l’Iran et la Turquie) ont achevé samedi à Sotchi, deux journées de consultation sur la préparation du Congrès syrien du dialogue national, qui débutera d’ici une dizaine de jours. Le principal résultat de la réunion, que les parties ont évalué comme un succès, il est devenu l’harmonisation des listes de participants à sotchi du forum.

Voir aussi







Les efforts internationaux visant à régler le conflit en Syrie. Dossier



Les négociations garants de l’armistice ont eu lieu dans la presse mode dans l’un des hôtels où l’on admettait seulement les clients. Sur les résultats, a déclaré le chef de la délégation russe, le représentant spécial du président en syrie Alexandre Lavrentiev. « Je crois que la rencontre s’est déroulée avec succès. Nous avons réussi à concilier les listes des participants, – a dit le diplomate. Il y a encore un travail de досогласованию que nécessaire jusqu’à un à deux jours ».

La logistique du Congrès et les participants

À la veille de la consultation dans les MÉDIAS et sortaient des variations différentes selon les dates du Congrès citant des sources. Cependant que de leurs dates 29 et 30 janvier à retrouver sont restées inchangées. « Le 29 janvier sera l’arrivée des participants, le 30 janvier se tiendra le forum lui-même », a affirmé la partie russe.

Le projet spcial

De la Russie, avec le soutien de: les résultats de l’intervention militaire russe en Syrie

Comme les militaires russes ont aidé à l’armistice en спецпроекте TASS

Les délégués ont soulevé diverses questions de procédure, aucune confusion n’ont pas été révélés.

Outre les parties syriennes suppose la participation au Congrès des observateurs, tout d’abord des NATIONS unies – l’organisation Mondiale jusqu’à présent, mais sa présence a confirmé. « Nous aimerions la représentation des NATIONS unies sur le forum qu’à un niveau plus élevé, a déclaré Lavrentiev. – Nous espérons que le secrétaire général de l’ONU décide de la direction à Sotchi, l’envoyé spécial Стаффана de Мистуры ». À Sotchi en attente et les états-UNIS en tant qu’observateur, comme membre permanent du cs de l’ONU.

Mixte de la délégation de l’opposition lors des pourparlers à Genève, était sceptique à l’initiative du forum. Moscou estime la tenue du Congrès de l’unique possibilité pour les adversaires officielle de Damas à participer au processus politique fondamentale de conditions, à savoir la conservation de la souveraineté, de l’intégrité territoriale de la Syrie et de la lutte contre les restes du terrorisme international sur le territoire de ce pays. En outre, l’importante tâche est de rassembler les représentants de l’opposition, qui ne participent pas aux négociations de genève format.

Insuffler la vie à Genève

Comme prévu, que sur le forum à Sotchi, il s’agira d’élaborer une nouvelle constitution et la tenue à sa les élections, sous les auspices des NATIONS unies.

« Afin de discuter de tous les problèmes, vous devrez peut-être et pas un jour [du congrès], et non deux, peut-être, et pas une semaine, – a attiré l’attention d’Alexandre Lavrentiev. – La chose la plus importante que nous voulons lancer un processus de règlement politique, afin d’insuffler la vie dans le processus de Genève et de fournir Стаффану de Мистуре la possibilité de bénéficier des résultats du forum de Sotchi ».

La délégation russe vient du fait que les résultats de Sotchi seront demandés sur le terrain de l’ONU.

Les etats-UNIS et la situation dans Африне

Parallèlement à la consultation dur a évolué la situation dans le quartier de Африна à la frontière syro-turque de la frontière, où la Turquie le début de l’opération militaire contre les milices kurdes des détachements de « Forces d’autodéfense populaire » (SCN) et le parti Démocratique de l’union ».

Voir aussi

De l’état-major de la Turquie a informé de la défaite dans Африне 108 buts en 113 identifiées

Le chef de la diplomatie de la Turquie a déclaré qu’Ankara informe par écrit de Damas sur l’état d’avancement de l’opération en Африне

Ministère de la défense: les militaires russes traduits de la région de Африн en raison de l’opération turque

Armées de la Turquie, a annoncé le début des opérations en Африне

Le chef de la délégation iranienne, → Hossein al-Ansari, a déclaré que tout le terrain de l’opération, en positif ou négatif, le plan peut avoir une incidence sur le Congrès ». « Nous espérons que les pays-garants agiront pour cela (d’influence) n’a pas été », dit – il.

Selon l’institut national de la situation sur le terrain, dans certaines régions de la Syrie reste très tendue, « mais cela ne doit en aucun cas affecter les résultats du Congrès ».

Russe MEAD dans le commentaire officiel, le samedi était préoccupé par le début de l’opération en Африне et a appelé les parties en conflit à la retenue. L’assurance de la stabilité dans le nord de la Syrie ont discuté aujourd’hui par téléphone le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et le secrétaire d’etat AMÉRICAIN Rex Тиллерсон.

Lors du briefing, le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE a commenté et les dernières déclarations des etats-UNIS sur les plans de la présence en Syrie. « Notre position est tout à fait claire: les troupes américaines ne doivent pas rester sur le territoire d’un pays indépendant et souverain sans l’autorisation du leadership de ce pays », a souligné le diplomate.