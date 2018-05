À Tallinn, a ouvert une exposition dédiée à l’empereur Nicolas II de russie

RIGA, le 5 mai. /TASS/. À tallinn le musée Russe a ouvert une exposition intitulée « le Yacht « l’etendard » et la famille du dernier empereur russe ». Il est programmé pour le 100e anniversaire de la fusillade de la famille du tsar Nicolas II et la 150e anniversaire de la naissance de l’empereur (1868-1918).

« L’exposition présente une sélection d’rares et peu connus de photos de l’album de Nicolas II, – dit эстонскому à la chaîne de télévision ETV+ le musée de Maria Сморжевских-Smirnov. – Photos liés au séjour de la famille royale sur « Штандарте », qui est devenu, pour ainsi dire, le froid est le numéro un de la famille impériale à partir de 1906″.

Selon le conservateur du musée de Zurab Янеса, de l’empereur sur son yacht a visité à plusieurs reprises Revel, comme s’appelait alors moderne Tallinn. « Toutes ces visites sont principalement liés à la diplomatie, à des entretiens avec ses homologues étrangers. Un fait peu connu et que son chemin le yacht a également terminé à Tallinn dans le début des années 1960 navire démonté », dit – il.

L’exposition comprend non seulement des photos, mais aussi des matériaux de journaux locaux, qui ont couvert les visites de Nicolas II à Revel. Ils sont, selon Сморжевских-Smirnova, étaient tout à fait différent, comme sur les visites du roi écrit centrales des MÉDIAS.

« Dans les journaux nationaux – bref, ce qu’on appelle le langage moderne des communiqués de presse, qui se distinguaient peu, dit – elle. – Mais la presse a ajouté des paroles. Vous représentez: imperial yacht à peine sur les routes, il y a une rencontre avec l’impératrice d’Allemagne et le président français… Et, bien sûr, Revel exulte et la presse s’allume dans le moindre détail toutes les ».

La majeure partie du matériel photographique pour l’exposition a fourni russe vador-le centre d’exposition « Росфото ». Selon le directeur du musée, ils montrent la plus touchante des moments de la famille de Nicolas II, également parmi eux, beaucoup de photos d’enfance.

L’exposition ne donne pas d’estimations de l’époque du règne du dernier empereur russe – de plus, ces évaluations sont impossibles, convaincu Zurab Янес. « Nous avons l’inégalité des positions de ces acteurs. Nous connaissons déjà l’issue des événements, et ceux qui ont pris la décision – ne le connaissaient pas », dit – il.

L’exposition « le Yacht « l’etendard » et la famille du dernier empereur russe » jusqu’à la fin juin.