À Toronto, plusieurs milliers de personnes ont pris part à la marche contre la violence sexuelle

OTTAWA, le 21 janvier. /TASS/. Plusieurs milliers de personnes ont pris samedi participé à la « Marche des femmes », qui a eu lieu dans le centre de la ville canadienne de Toronto et a été consacré au premier anniversaire de l’analogue de la procession, organisée en signe de protestation contre l’élection de la 45ème président des etats-UNIS Donald Trump. Cela a été rapporté par la chaîne de télévision CBC.

« L’année dernière, nous avons vraiment ont organisé une marche de protestation contre l’élection de donald Trump, mais cette fois essayé de se concentrer sur les questions nationales, que nous avons à Toronto », a expliqué l’organisateur de la promotion de Bianca Spence. Selon elle, les membres de la procession et de « franchisés » à eux les hommes le samedi a plaidé pour le respect des droits des femmes et contre la violence sexuelle à leur égard. L’action s’est terminée sans incident.

Le 21 janvier 2017, en signe de protestation contre la présidence de donald Trump, des centaines de « Marche des femmes » différentes échelles eu lieu dans plusieurs villes des états-UNIS, notamment à Chicago (Illinois), Boston (Massachusetts), la Nouvelle-Orléans (Louisiane), Miami (Floride) et Denver (Colorado). Dans les plus grandes manifestations ont participé des dizaines de milliers de personnes. En plus de New York (jusqu’à 500 milliers de participants), les actions de masse ont eu lieu à Los Angeles (Californie) et à Washington, sur la rue de chacun desquels est sorti plus d’un demi-million de personnes.

Similaires les processions ont alors eu lieu dans les villes du Canada, ainsi que plusieurs pays européens.