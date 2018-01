A Votre Avis: débat avec un réfugié en plateau, mais sans Theo Francken

Pour sa première de l’année 2018, A Votre Avis se relance avec le sujet polémique du moment : la politique migratoire.

Le sujet est sur toutes les lèvres politiques depuis les révélations concernant les Soudanais renvoyés de Belgique, dont certains auraient subi de mauvais traitements à leur retour au Soudan.

Bart De Wever a relancé le débat il y a quelques jours en menaçant de quitter le gouvernement, et donc de le faire chuter, si Theo Francken, le secrétaire d’Etat à l’asile et la migration mis en cause dans cet affaire, est forcé de démissionner.

Autre polémique, c’est le projet de loi qui voudrait autoriser la police à effectuer des visites à domicile pour arrêter une personne en séjour illégal.

Sondage A Votre Avis – Ekho

Your browser does not support iframes.

Le MR, sans les partis flamands

Les invités auront de nombreux sujets pour débattre ce mercredi soir sur le plateau d’A Votre Avis. Malgré les nombreuses sollicitations de la part de la RTBF, Theo Francken refuse d’assister à l’émission, et aucun collègue de son parti, la N-VA, ne viendra le défendre. Les deux autres partis flamands du gouvernement, CD&V et Open Vld, seront également absents du plateau.

Il faudra donc faire sans eux, mais le débat s’annonce malgré tout intéressant, de par la diversité des intervenants: côté MR, David Clarinval viendra représenter son parti, et sera opposé à Karine Lalieux, députée PS, Olivier Maingain, président de DéFI et François De Smet, directeur de Myria. Il y aura bien sûr aussi, comme toujours, des gens du terrain : Mehdi Kassou, fondateur de la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, sera accompagné d’un réfugié anonyme, ainsi que deux familles qui hébergent des sans-papiers. Enfin, le politologue Dave Sinardet et le chroniqueur Etienne Dujardin viendront ajouter un regard extérieur au débat.

Il sera bien évidemment question de la polémique sur les Soudanais renvoyés de notre pays qui auraient subi des tortures. Sacha Daout reviendra également sur l’enquête en cours à ce sujet, qui devrait donner ses résultats fin janvier, selon les propos du Premier ministre Charles Michel. N’aurait-on pas dû prendre plus de précautions vis-à-vis du Soudan dès le départ, puisque ce pays est connu pour ne pas être des plus tendres – c’est un euphémisme – avec certains de ses citoyens? Theo Francken doit-il rester à son poste, malgré son caractère extrêmement clivant et parfois gênant pour le gouvernement? Le MR soutient sa politique, mais peut-il encore se permettre de garder l’homme dans son gouvernement?

La politique migratoire en général sera par ailleurs également abordée : les chiffres montrent une nette diminution des dossiers de demande d’asile acceptées, mais une forte augmentation des visas humanitaires accordés. Quelles différences cela implique-t-il pour les réfugiés? Quelle est la meilleure solution? Donne-t-on trop facilement des visas humanitaires ? Doit-on, au contraire, être encore plus souple? Enfin, qu’impliquerait le projet de loi qui vise à autoriser les visites à domicile par la police pour arrêter des sans-papiers? Les familles qui hébergent des sans-papiers donneront leur ressenti par rapport à ce projet.

Pour répondre à toutes ces questions, rendez-vous ce soir dès 21h55 sur La Une, sur Auvio ou sur la page Facebook de l’émission.