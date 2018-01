A Votre Avis: débat sur le viol, avec le témoignage d’un agresseur

Pour ce nouveau débat, A Votre Avis embraye sur la thématique développée dans l’un des reportages de Questions à la Une juste avant: le viol, et la notion de consentement.

Trop souvent encore, les femmes n’osent pas, n’arrivent pas à dire non, et cèdent sans violence. C’est ce qui ressort des témoignages que l’on retrouve dans le reportage de Questions à la Une. Peut-on alors parler de viol? Dans les faits, elles ne voulaient pas de ce rapport sexuel. Mais pourquoi n’ont-elles alors pas pu dire non? Qu’est-ce qui les en empêche? La question mérite d’être débattue, d’autant que les mentalités ont encore du mal à comprendre cette absence de non catégorique : 14% considèrent que le viol est « acceptable » si la victime ne s’est pas clairement défendue ou n’a pas clairement dit « Non ». 16% affirment également que ce n’est pas problématique si la fille est vêtue de façon aguichante ou si elle a volontairement accompagné le violeur. Enfin, 20% estiment que ce n’est pas inadmissible si l’auteur est sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

Chaque jour en Belgique, huit plaintes sont déposées pour des faits de viol. Des chiffres inquiétants, qui pourraient pourtant être bien plus importants puisque, selon SOS Viol, dans 90% des cas, aucune plainte n’est déposée. Face à ces statistiques plutôt alarmantes, il y a malgré tout des choses qui s’améliorent : à Liège, Gand et Bruxelles, les structures d’accueil sont en train d’évoluer, il en sera question ce soir. Les femmes sont directement prises en charge par des structures plus adaptées que le commissariat, pour les accompagner dans les procédures qui suivent le viol.

Des témoignages de victimes, mais aussi un auteur

Pour aborder le sujet, Sacha Daout accueillera autour de lui un plateau assez complet : côté politique, Assita Kanko, conseillère communale MR et fondatrice de Polin, un forum pour donner de la place aux femmes en politique, sera présente, tout comme Christie Morreale du PS. Le Commissaire Olivier Slosse viendra également débattre, ainsi que Clémentine Cuvelier, psychologue, et Martine Goffin, psychanalyste. Enfin, deux victimes viendront témoigner, l’une à visage découvert, l’autre de façon anonyme, et un auteur de viol sera contacté par téléphone pour apporter lui aussi son témoignage et son ressenti.

