A Votre Avis : distribution du bulletin de l’enseignement

À l’heure où les plus âgés dans les familles sont en période d’examen dans l’enseignement supérieur, A Votre Avis se penche sur le bulletin de l’enseignement obligatoire.

Le constat est décevant et il ne date pas d’hier: les résultats des élèves de l’enseignement francophone ne sont pas bons. Ils sont par exemple les derniers de la classe de l’Union européenne en lecture, selon les résultats du Programme international d’évaluation des compétences en lecture (PIRLS 2016). Une score moyen de 497 points, contre 542 en moyenne dans les pays de l’Union et les pays développés, c’est trop peu. Les Flamands sont toujours au-dessus, bien qu’ils soient eux aussi passés en dessous de la moyenne.

Le Pacte d’excellence: panacée, ou échec annoncé?

Qu’est-ce qui ne va pas dans notre système d’enseignement actuel? Pourquoi de si piètres résultats? Le Pacte d’excellence, censé rehausser la qualité de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est loin de faire l’unanimité. Le projet de tronc commun de la ministre Marie-Martine Schyns a par exemple été critiqué par Willy Borsus ce lundi, qui l’a qualifié d’erreur fondamentale lors de son passage dans Matin Prem1ère. Ce Pacte représente-t-il la panacée, ou va-t-il enfoncer nos écoles encore un peu plus profondément?

Pour répondre à ces questions, la Ministre de l’Enseignement obligatoire Marie-Martine Schyns sera bien évidemment présente sur le plateau. Elle sera entourée d’Olivier de Wasseige, administrateur délégue de l’Union wallonne des entreprises, Karim Djaroud, enseignant et secrétaire de l’association 1 Pact, qui s’oppose au Pacte d’excellence. Laurent Henquet, député MR et ancien directeur de l’Institut Saint-Louis à Namur sera également présent en studio, ainsi que Dominique Lafontaine, docteure en sciences de l’éducation à l’Ulg et, enfin, des représentants de la CGSP et du SLFP enseignement.

