À Votre Avis: mort de Mawda, la faute à qui?

Mawda, une petite fille kurde de 2 ans est décédée dans la nuit du jeudi 17 et vendredi 18 mai dernier. Alors qu’elle se trouvait dans les bras de sa mère, embarquée dans une camionnette remplie de migrants, une course poursuite s’est amorcée avec la police sur la E42, à hauteur de Mons. Une balle tirée par un policier a malencontreusement touché la fillette. A Votre Avis se penche ce soir sur la responsabilité de cette issue tragique.

Ce triste événement fait les gros titres depuis bientôt une semaine. Une fillette kurde de deux ans prénommée Mawda a perdu la vie dans le cadre d’une course poursuite. Cette dernière impliquait la police et une camionnette transportant une trentaine de migrants sur l’autoroute E42 à hauteur de Mons. C’est bien une balle perdue tirée probablement par la police qui a causé la mort de la fillette.

Nous ouvrirons le débat sur une question: qui est responsable du drame?

Le Premier ministre Charles Michel s’est exprimé sur le sujet et a assuré que toute la lumière devrait être faite afin d’assurer l’État de droit.

A qui la faute?

Qui est pointé du doigt? La Justice, d’abord, pour sa communication hasardeuse sur cette question de la responsabilité?

Le politique ensuite? C’est bien le monde politique au pouvoir qui pousse à cette répression envers les migrants. Répression qui en est arrivée à cette issue, ce 18 mai. Charles Michel la décrit comme « ferme, mais humaine », ce que beaucoup remettent en cause aujourd’hui dans l’opposition, notamment.

Et la police, dans tout ça? Il apparaît bien que c’est elle qui est à l’origine de cette balle fatale, aujourd’hui.

Jan Jambon a par ailleurs déclaré que la responsabilité incombait aux passeurs. Si cette problématique soulevée par le ministre de l’Intérieur n’est pas tout à fait fausse, elle n’est vraisemblablement qu’une variable parmi d’autres.

Nos invités

Plus largement, c’est cette crise migratoire qui touche l’Europe actuellement qui sera discutée.

Avec nous pour en parler, Selma Benkhelifa, l’avocate de la famille de Mawda. Vincent Gilles, président du syndicat SLFP police, viendra défendre le point de vue de la police. Côté politique, le MR, le PS et Écolo seront respectivement représentés par Philippe Pivin, Julie Fernandez Fernandez et Gilles Vanden Burre.

Du côté des représentants de la société civile, qui jouera un rôle de premier plan, ce soir, Pierre Verbeeren, Directeur Général de médecins du monde présentera le regard que l’organisation a sur cette crise de grande ampleur. Romain Thiry est photographe pour Photonews. Il nous parlera du reportage qu’il a mené pendant deux mois à travers la Grèce et la Turquie. Nous recevrons également Mehdi Kassou, fondateur de « plateforme citoyenne ».

Retrouvez-nous à 22h sur La Une, mais aussi sur notre plateforme Auvio. Nous attendons vos réactions sur le Facebook Live de notre page ainsi que sur Twitter via le #AVotreAvis.