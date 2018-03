AB InBev demande à Donald Trump de renoncer à une taxe sur l’aluminium

AB InBev (ABI) voit d’un mauvais œil la volonté de Donald Trump d’imposer une taxe sur l’importation d’aluminium aux Etats-Unis. La moitié de la bière vendue dans ce pays est en effet conditionnée en canettes ou en bouteilles. Le directeur financier d’ABI, Felipe Dutra, craint qu’une telle mesure n’ait un impact sur l’emploi.

« Quelque deux millions d’emplois dépendent de l’industrie brassicole américaine », a indiqué jeudi le responsable financier à l’occasion de la présentation à Louvain des résultats annuels de la multinationale. Une hausse des droits d’importation sur l’aluminium pourrait coûter des millions de dollars aux brasseurs, selon lui.

Carlos Brito, le CEO d’AB InBev, a également abordé le sujet. « La moitié de la bière que le secteur vend aux Etats-Unis est emballée dans des cannettes en aluminium ou dans des bouteilles », a-t-il indiqué. AB InBev accueille favorablement, selon lui, une politique qui apporte plus d’investissements, d’emplois et d’innovation aux Etats-Unis. « Nous espérons que cela continuera ainsi. Si ce n’est pas le cas, cela risque de mettre en péril des emplois et aller à l’encontre des intérêts des Américains », selon le responsable brésilien.

Le montant de la taxe éventuelle n’est pas connu mais certains articles font état d’un prélèvement de 10%. Une telle hausse aurait « un impact significatif sur les coûts », selon Felipe Dutra.