Eric Abidal lors d’un tirage au sort des quarts de finale de l’europa League

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

LYON (France), le 16 mai. /TASS/. « Marseille » dans la finale de l’europa League avec les espagnols de l’Atlético », qui aura lieu au stade à Lyon, va jouer presque comme à la maison. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien défenseur de l’équipe de France, l’espagnol « Barcelone » et « Lyon », ambassadeur de la finale de Eric Abidal.

Décisif de la rencontre du tournoi se tiendra au Stade de Lyon ce mercredi.

« Nous connaissons parfaitement, dans la mesure de la faim jusqu’à la victoire de l’Atlético et de leur coach, et ils l’ont prouvé au cours des dernières années et de la Ligue des champions et le Championnat d’Europe. Mais Marseille cette saison montre un bon match et a bien mérité les quarts de finale. D’autant plus, марсельцы jouera ici presque comme à la maison. Moi je vais la prendre « Marseille », j’espère qu’ils pourront gagner », – dncg Abidal.

Le match débutera à 21:45 gmt.

