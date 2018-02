Accompagnement du vieillissement: Buzyn veut déterminer des mesures « d’ici l’été »

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé

Après une mobilisation inédite des aides-soignantes le 30 janvier dernier, Agnès Buzyn la ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé sa volonté de déterminer « d’ici l’été » une feuille de route sur l’accompagnement du vieillissement.

Agnès Buzyn ouvre mercredi un cycle de rencontres avec les acteurs du secteur des personnes âgées, dans l’objectif de déterminer « d’ici l’été » des actions sur le vieillissement à engager « dès cette année », a-t-elle annoncé ce mardi.

Prévenir la perte d’autonomie

Avec ces rencontres avec les représentants des personnels et des institutions, la ministre des Solidarités et de la Santé entend nourrir une feuille de route sur l’accompagnement du vieillissement et la prévention de la perte d’autonomie, qui sera présentée « d’ici la fin du mois de mars », a-t-elle annoncé dans un communiqué.



Les échanges porteront par exemple sur le soutien aux aidants, la qualité de la prise en charge des personnes âgées à domicile et en établissements, et la qualité des soins qui leur sont apportés, a-t-elle précisé.

Nouveaux rassemblements le 15 mars

Après une mobilisation inédite le 30 janvier, dix syndicats et l’association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) appellent à une nouvelle journée de grèves et rassemblements le 15 mars, pour dénoncer un « manque d’effectifs » et une « maltraitance institutionnelle due à la dégradation des conditions de travail ».



Sur la base des objectifs qui seront arrêtés dans la feuille de route, « une concertation sera ouverte pour déterminer, d’ici l’été, les actions et mesures précises à engager dès cette année », poursuit Agnès Buzyn dans son communiqué.

« Le chantier de la dépendance »

Elle rappelle les enjeux du vieillissement, le nombre de personnes de plus de 85 ans devant passer de 1,5 million de personnes actuellement à 4,8 millions à l’horizon 2050.



Mi-février à l’Assemblée nationale, la ministre avait dit vouloir « ouvrir le chantier de la dépendance », pointant le versement « inégalement réparti » de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) selon les départements.