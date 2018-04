AchACT veut sensibiliser les communes à acheter durable

L’association AchACT, pour Actions Consommateurs Travailleurs, lance une campagne dans le cadre des prochains élections communales. Cette plateforme composée de 22 organisations diverses veut inciter les élus communaux et candidats aux élections à s’engager à inclure des critères d’achats durables dans les cahiers des charges des différents marchés publics communaux. Une démarche où les communes restent encore timides.

Des produits écologiquement et socialement responsables, voilà ce que AchACT souhaite que les communes achètent prioritairement. Des achats qui peuvent aller du café aux vêtements de travail en passant par les matériaux plus lourds ou le papier.

Différentes directives et lois autorisent ce type de clause à inclure dans les marchés publics, mais peu de communes concrétisent de tels engagements car différentes difficultés se présentent : « Dans certains secteurs, la démarche de la commune va rencontrer des difficultés pour trouver une entreprise qui réponde effectivement à ces critères. La deuxième difficulté, c’est la sécurité juridique. En matière sociale, il n’y a pas réellement de label, et donc là, il faut à un certain moment que les pouvoirs publics disent que pour respecter les droits des travailleurs, par exemple qui ont fabriqué les vêtements de travail, nous estimons en tant qu’autorité publique que telle ou telle manière de vérifier est correcte. Et là, il n’y a pas de message clair, malheureusement, de la part des autorités publiques », explique Carole Crabbé, coordinatrice d’AchACT.

Vêtements de travail

Des communes qui s’engagent la matière, il y en a. Exemple à Fexhe-le-haut-clocher avec la directrice générale Danielle Jacob : « On a essayé avec les vêtements de travail ; on essaie avec les véhicules ; on essaie aussi de le faire dans les marchés de travaux ; nous essayons dans la mesure du possible d’inclure aussi des clauses sociales. Ce n’est clairement pas toujours facile : il faut parfois être attentif à ne pas écarter trop de candidats. Ça nous est déjà arrivé dans un marché pour des vêtements de travail de ne pas avoir de réponse du tout et de devoir malheureusement oublier un peu nos clauses ».

Le constat qu’effectue AchACT, c’est que peu de communes sont vraiment actives en cette matière : « Il y a beaucoup d’engagements politiques qui sont fait essentiellement par les autorités de tutelle, mais dans la pratique quotidienne, ça reste encore quelque chose de compliqué pour l’acheteur public, c’est-à-dire tout simplement le fonctionnaire en charge des achats, de mettre ça en pratique », précise Carole Crabbé.

Les achats publics ont un pouvoir d’influence. Ils représentent 7 pc du produit intérieur brut belge. Pour le seul marché des vêtements de travail, les institutions publiques en Europe représentent la moitié du marché.

Dans le cadre de cette campagne, l’association organise des formations à Namur et à Bruxelles les 17 et 18 avril prochain.