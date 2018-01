Acteur américain a accusé 94 ans réalisé par Zeffirelli au harcèlement

Le Réalisateur Franco Zeffirelli

© EPA/GIORGIO ONORATI

NEW YORK, 12 janvier. /TASS/. Acteur américain Jonathon Shek a accusé de harcèlement par le cinéaste italien 94 ans de Franco Zeffirelli. Avec les allégations de l’acteur a prononcé jeudi dans la revue People.

Comme l’affirme Shek, l’incident s’est produit en 1992. Débutant à l’acteur avait alors 22 ans, Zeffirelli a approuvé le rôle de son image, « le Moineau » (Storia di una capinera, 1993). Selon la version de la Шека, le réalisateur, qui avait alors près de 70 ans, pendant le tournage de la harcelais, un jour, aurait pénétré dans une chambre d’hôtel de l’acteur, en essayant de le persuader de l’intimité.

Шеку maintenant 48 ans. Selon lui, à cause de cet épisode, il a eu un traumatisme psychologique et, par la suite des problèmes avec l’alcool et la drogue. L’acteur, connu pour la série « Ray Donovan » (Ray Donovan, 2013 – à aujourd’hui), a déclaré à People qu’il est depuis plus de 25 ans caché de l’information du public à propos de l’incident, mais la dernière vague d’accusations de harcèlement à l’adresse des personnes connues l’avait convaincu qu’il doit parler.

Le fils de Zeffirelli dans une déclaration publiée People, a rejeté les accusations à l’adresse de son père. Selon lui, 94 ans, le réalisateur est actuellement confronté à un problème de santé et n’est pas capable de répondre à des accusations. Il a déclaré que les allégations auxquelles a prononcé Shek, « pas fiables et ne peuvent être prouvées ».

Zeffirelli – italien metteur en scène de théâtre et de cinéma, scénariste et producteur, titulaire de nombreux prix. Deux fois nominé pour le prix « Oscar ». Zeffirelli est le réalisateur de ces киноэкранизаций, comme Roméo et Juliette (Romeo and Juliet, 1968), « la Traviata » (La traviata, 1982), Hamlet (Hamlet, 1990).