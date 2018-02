Action de la CGSP à la Stib: le point sur les perturbations à Bruxelles

Seules quelques lignes de bus, six lignes de tram et trois lignes de métro sont exploitées ce mardi matin à 11 heures à Bruxelles, indique la Stib. Les transports en commun de la capitale sont perturbés depuis l’aube en raison d’une grève des services publics pour protester contre la réforme des pensions.

Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 15, 21 (jusque Brussels Airport), 29, 34, 66, 71, 87 et 95 et la navette T-bus 94 (suite au travaux avenue Forêt) sont desservies.

Quel que soit le mode de transport, les temps d’attente sont très irréguliers.

La situation ne devrait pas empirer dans la journée, la Stib essayant de maintenir dans l’après-midi les lignes qui ont été opérationnelles en matinée. « Tout dépendra des intentions des équipes de l’après-midi », précise une porte-parole de la Btib.

La Stib informe ses voyageurs en continu sur l’état du réseau par téléphone (070/23 20 00) et via son site internet, Facebook et Twitter. Elle rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne.