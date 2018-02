Action de la CGSP : moins d’un train sur deux circule en Wallonie ce mardi

Situation à 7h30

Un train sur trois roulait en moyenne sur le réseau wallon mardi vers 7h30 avec deux points noirs, entre Charleroi et Bruxelles d’une part où un train sur 10 roulait et Namur et Bruxelles d’autre part où plus aucun train de prenait le départ depuis la capitale wallonne, a indiqué un porte-parole de la SNCB.

Entre Liège et Bruxelles, un train sur trois roulait. Entre Namur et Charleroi, la SNCB recensait un train sur cinq alors que 80% des trains roulaient entre Namur et Liège.

Le trafic était moins perturbé en Flandre avec la moitié des trains qui reliait Anvers et Bruxelles, 60% qui permettaient de rejoindre la capitale au départ d’Ostende et 80% qui roulaient entre Gand et Bruxelles.

A Forest, la CGSP Cheminots menait quant à elle un barrage filtrant sur la route à hauteur de la rue du Charroi, à la suite d’une « provocation de la direction » à l’égard du piquet de grève à l’atelier TGV de Forest, selon les mots de Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots.

La SNCB conseille aux voyageurs de se renseigner sur son site internet, ses comptes Twitter et Facebook et par téléphone (02/528 28 28).