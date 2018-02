Actions de Bruxelles-propreté pour contrôler l’usage des sacs plastiques, interdits depuis décembre

Chaque année, 800.000 tonnes de sacs plastique à usage unique sont utilisées en Europe. Avec une durée d’utilisation de quelques minutes et une durée de vie entre un à quatre siècle, ces sacs plastiques représentent une énorme quantité de déchets.

Dans le but de diminuer ces déchets, Bruxelles a interdit ces sacs depuis le mois de décembre. Des inspecteurs de Bruxelles Environnement ont mené des actions de contrôle ciblées sur un marché et dans plusieurs commerces ixellois le 31 janvier.

« On fait du bien à l’environnement »

Cette nouvelle loi est plutôt bien passée bien chez la plupart des commerçants.

« Dans le passé c’était quand même comme ça. Les sacs en plastique ça n’existait pas. On faisait les courses avec les caddies, les paniers. A l’ancienne. On fait du bien à l’environnement », explique un marchand de fruits et légumes.

Par contre, la transition n’est pas aussi évidente chez Erwin, il est poissonnier : « Ce ne sont pas des légumes ou des pommes de terre, c’est du poisson. Où est-ce que je dois mettre 1 kg de moules ? Ça donne du jus, ça donne de l’eau. »

Aujourd’hui pas de sanction. En revanche, les prochains contrôles pourraient mener à des amendes salées : jusqu’à 62.500 euros. Mais le changement passe aussi par les consommateurs, qui devront désormais être plus prévoyants.