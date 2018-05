Adieu à 18 ans d’un musicien Matveï Шерлингом se tiendra à Сходне

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Adieu à 18 ans саксофонистом Matveï Шерлингом se tiendra le lundi dans le temple de la Sainte Trinité dans la ville de Сходня. Cela a été rapporté par la sœur du musicien Мариамна Шерлинг sur sa page du réseau social Vkontakte.

« L’office des morts et l’adieu à mon frère sera lundi, à l’église Sainte-Троце dans la ville de Сходня. Sera enterré à Химкинском le cimetière,après l’office des morts », écrit – Шерлинг.

Le 10 mai, Matthieu a été trouvé dans son appartement de la mort, selon la police traces du crime non. Il était étudiant.De gnesinykh, a agi dans la composition de l’orchestre « les Virtuoses de Moscou » sous la direction de Vladimir Spivakov. Sa mère Olesya Шерлинг pianiste, chanteuse et un musicien de jazz. Le père Matthieu Yuri Шерлинг – artiste émérite de la RSFSR, compositeur et réalisateur. Endosser sa fourrure était de 18 ans.