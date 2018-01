Adieu à Шаинским se tiendra à San Diego le 12 janvier

NEW YORK, le 11 janvier. /Corr. TASS Natalia Славина/. Soirée à la mémoire du compositeur Vladimir Шаинского aura lieu pour les proches, les amis et les fans du musicien vivant aux etats-UNIS, vendredi soir, le 12 janvier. À propos de ce mercredi a indiqué dans une interview avec un journaliste TASS veuve du musicien Svetlana Шаинская.

Adieu aux états-UNIS

« Adieu aura lieu dans le studio de musique Crown Dance à San Diego vendredi soir », dit – elle. Selon Шаинской, ensemble, se réuniront les parents, les amis et les proches du compositeur. « Aussi tout le monde est bienvenu, qui veut se souvenir de son », dit la veuve.

Selon l’organisateur de Marguerite Баренблит ce soir, va sonner la musique et les chansons de Vladimir Шаинского, de souvenirs de lui. « Ces dernières années, il a vécu à San Diego et a mené de nombreuses rencontres avec les russophones des habitants de la ville, ses fans, organisait des concerts pour les enfants, a chanté avec eux, a rappelé-elle. – Шаинского beaucoup ici le savent et se souvenir de ces rencontres, dire de bonnes paroles, car nous avons tous grandi, et nous continuons à vivre sur ses chansons ».

Adieu à Moscou

Selon Svetlana Шаинской, les délais d’adieu avec le compositeur à Moscou précise, car à l’heure actuelle toujours en cours de la procédure d’obtention de tous les documents nécessaires. La famille Шаинского a pris la décision de ne pas incinérer le corps du compositeur, c’est pourquoi le vol Moscou exige de procéder à de nouvelles procédures et de la clairance de nombreux documents. « Je pense que le 16 janvier, dont nous avons discuté, nous n’aurons pas le temps, il sera plus tard », a déclaré Шаинская. En outre, en raison des longs week-ends en Russie à ce jour et n’est pas résolu la question avec le lieu de sépulture du compositeur, jusqu’à présent, a discuté des options multiples de moscou dans les cimetières.

L’organisation de voyage et le deuil d’événements sont pris les autorités russes, le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE. La veuve est aussi en contact permanent avec les diplomates russes aux états-UNIS, les organismes de l’aide nécessaire.

Selon elle, la décision de l’enterrement de son conjoint à la Russie est très importante pour les familles, les enfants et les admirateurs du talent de compositeur. « Je pense que, pour lui, c’est important », dit la veuve. – En effet, il se considérait comme la Russie pour leur patrie. Ce qu’il aimait et la Russie, l’Ukraine, Israël et les états – UNIS d’Amérique il aimait, mais n’en est pas moins l’âme, il a toujours été en Russie ».

Digne d’honneurs particuliers

Auparavant, on apprend que l’accord sur la sépulture du compositeur en Russie atteint lors d’effort de la part du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE. Selon le vice-ministre russe de la culture Alexandre Журавского, « tenant compte de ses mérites et de la valeur inestimable contribution à la culture nationale, nous aimerions le célèbre compositeur a été enterré dans la patrie ». Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, à son tour, a écrit sur sa page « Facebook », qui a donné à la disposition de contribuer à des funérailles du compositeur. « Le grand compositeur digne de particuliers les honneurs lors d’un fils dans le dernier chemin », écrit – il.

Шаинский a été transporté à l’hôpital de San Diego le 15 décembre 2017, après avoir senti mal, et depuis longtemps l’un des plus n’arrivait pas à la conscience, dans la nuit du 25 décembre, il est mort à 93 ans des suites d’une longue maladie. En 2008, Шаинский a été opéré d’un cancer. Selon la veuve, le compositeur lui-même n’a laissé aucun testament sur le lieu de la sépulture.

Vladimir Шаинский – artiste du peuple de la RSFSR, lauréat du prix d’Etat de l’URSS.