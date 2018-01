Adolescents et pornographie: une pièce de théâtre qui dérange utilement à Mons

« Do you wanna play with me », c’est le titre de cette pièce de théâtre qui aborde un thème très actuel: les jeunes et leur exposition à la pornographie sur internet. Le spectacle écrit et mis en scène par la comédienne montoise Sylvie Landuyt a déjà été joué au KVS à Bruxelles, il sera proposé au public montois (Théâtre le manège) à partir de ce mardi 30 janvier.

Sur scène deux adolescents absorbés par le web. Dans leur chambre, devant les milliers de fenêtres qui s’ouvrent, ils cherchent ce qu’ils croient être de l’amour. La jeune fille rêve de se transformer en être parfait, à l’image de ces intelligences artificielles et lisses. Elle s’offre virtuellement et sexuellement. Son frère, lui, veut aller toujours plus loin, complètement dépendant des expériences sexuelles qu’il vit par image interposée. Des mots durs, crus, des phrases volontairement excessives mais inspirées d’une certaine réalité.

A l’origine du projet, une expérience personnelle vécue par Sylvie Landuyt. Une maman qui a été effrayée par les images que sa toute jeune fille voyait dans des jeux en ligne: « je me rends compte qu’il y a des images un peu osées, dures, crues qui arrivent sur le jeu de ma fille. Et je me dis: c’est vrai qu’on donne des outils à nos enfants et que finalement c’est ouvert sur plein d’informations qu’on ne voudrait même pas leur donner, nous, même pas en rose et bleu ».

Alors, quelle solution pour faire face à cela? Quelles réflexions, quels enseignements en tirer? Sylvie Landuyt estime qu’il faut avant tout parler aux adolescents, passer du temps avec eux, les aimer, ne surtout pas les juger: « ce nouvel outil fait partie de nos vies et il peut aussi être très positif. Mais, comme dans la rue, il y a des dangers. Cette fenêtre dans notre chambre privée peut nous amener à bien de mauvaises surprises si on n’est pas là pour éduquer nos enfants à ça ».

La pièce « Do you wanna play with me » sera jouée au théâtre « le Manège » à Mons dès ce mardi soir et jusqu’au vendredi 2 janvier. Et ce mercredi 31, après la pièce, le public pourra dialoguer avec l’auteur, les comédiens et le service prévention de la ville de Mons.

Do you wanna play with me écrit et mis en scène par Sylvie Landuyt (Bas Ass Cie), au théâtre Le Manège du mardi 30 janvier au vendredi 2 février.