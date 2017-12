MAIKOP, le 25 décembre. /Corr. TASS Oksana Гамзаева/. Adygea accepte les vacances du nouvel an de l’ordre de 100 mille touristes et les excursionnistes qui préfèrent des vacances actives en famille, a rapporté lundi TASS le chef du comité régional du tourisme et les stations balnéaires Инвер Калашаов.

« La république des adyguéens attrayante pour les touristes à tout moment de l’année, mais en hiver, le flot touristique surtout en augmentation dans les vacances du nouvel an. Nous attendons pas moins de 100 mille touristes et les excursionnistes qui préfèrent des vacances actives en famille. Tous les jours туркомплексы et la base de loisirs vont prendre jusqu’à 15 mille personnes. Le principal flot touristique en république constituent des touristes en provenance de Moscou, Krasnodar et de Stavropol, de la région de Rostov », dit-il.

Le président du comité a expliqué que les lieux dans tous les hôtels de la république de vacances jusqu’au 8 décembre ont été réservés en septembre-octobre. La valeur moyenne des séjours dans les chambres d’hôtel centres de loisirs de montagne de Adygea au cours de l’année est de l’ordre de 3 mille roubles, mais dans les vacances du nouvel an s’élève à deux fois. Dans de confortables complexes familiale двухкомнатного chambres sur les vacances du nouvel an, elle est de l’ordre de 5,3 mille roubles par jour, standard – 3,6 mille roubles, y compris le petit-déjeuner buffet chaque matin ainsi qu’une piscine, fitness, tennis de table, la pêche, d’un karaoké et d’autres éléments de loisirs. Par rapport à la passé un an les prix ont légèrement augmenté.

Les touristes en république attendent pour ski, luge, motoneige, hiver, rafting, роупджампинг, paintball, jeep, скайраннинг à pied et à cheval. En plus de la déjà populaire de tours, les voyagistes de la région à offrir de nouveaux types de services pour toute la famille, dont des visites d’animation de la composante, gastronomiques, permettant de découvrir des spécialités nationales et de riches traditions culturelles des circassiens, a souligné Калашаов.

« Neigeux dans les mines de la république des adyguéens a déjà attiré un flux de touristes et les excursionnistes, les amateurs de sports de loisirs. Les vacanciers testé les pistes enneigées. Maintenant, la hauteur de neige dans le village de Гузерипль jusqu’à 40 cm, sur le plateau de Лагонаки – 55 cm, et voici au-dessus de 1 mille mètres de лавиноопасно. Mais en général, le repos dans la république des adyguéens une bonne alternative voyage à l’étranger: les touristes non seulement l’originalité de la nature, riche d’histoire et de culture, mais la politique de prix du produit touristique », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Seulement au cours des sept dernières années, le nombre de touristes a doublé. L’année dernière, le flot touristique a dépassé les quatre cent mille personnes, un chiffre comparable à la population de la république. Un taux de croissance annuel des vacanciers Адыгею est de 8% à 10%, a ajouté le chef du comité régional du tourisme et les stations balnéaires.