MAIKOP, le 22 décembre. /TASS/. La capitale de l’Adyguée en mars 2018 constitue la troisième et final de l’aire de la partie russe de la tournée mondiale de Gérard Depardieu et Isabelle Adjani, qui rejoignent le spectacle « lettres d’Amour », a déclaré vendredi le TASS Olesya Ouvarova, le représentant de la прокатчика société « BRT ».

« Maikop, avec le soutien du Ministère de la culture de la république en avril de l’année prochaine sera la dernière ville de la partie russe de la tournée mondiale de Gérard Depardieu et Isabelle Adjani, d’abord un spectacle verront à Moscou et Krasnodar. « Lettres d’amour » permet d’amener la capitale de la république de notre partenaire et sponsor – les sociétés du groupe AXIS », dit – elle. Le spectacle sera donné en français avec sous-titres russes sur les écrans de la scène Госфилармонии de la république.

« Lettres d’amour » (Love letters) mis sur la pièce de théâtre de l’écrivain américain d’Albert Гурнея, lauréate du prix Pulitzer. L’œuvre raconte l’histoire d’une relation Mélisse Gardner (Adjani) et Andrew Макпис Ладд (gérard Depardieu), qui tout au long de la vie s’écrivent des lettres. Les héros des pièces de théâtre ont été séparés encore dans la jeunesse, mais restent pour toujours mentalement ensemble, de ne pas perdre l’âme de la communication les uns avec les autres. Pièce de théâtre à plusieurs reprises soient cinéastes, acteurs célèbres dans le monde entier, y compris en Russie.

Depardieu – l’acteur français, sur le compte duquel plus de 170 films, deux victoires et 17 nominations aux César, une figurine de « Golden globe », nominé pour le prix « Oscar », lauréat du « Meilleur Acteur » de Cannes et de Venise festivals. Adjani – la seule lauréate de cinq prix Cesar a également reçu deux prix à Cannes et de Berlin, festivals de cinéma, deux fois nominé pour le prix « Oscar », l’un des « 50 plus belles personnes dans le monde » par le magazine People.