Affaire Skripal : l’ex-espion russe est sorti de l’hôpital de Salisbury

L’ex-espion russe Sergeï Skripal, empoisonné à l’agent innervant avec sa fille, est sorti de l’hôpital de Salisbury, où il était soigné depuis le 4 mars.

L'ancien agent double russe Sergueï Skripal, empoisonné à l'agent innervant, est sorti de l'hôpital, ont annoncé vendredi les services de santé britanniques.

"C'est une information fantastique que Sergueï Skripal aille suffisamment bien pour quitter l'hôpital de district de Salisbury [sud-ouest de l'Angleterre, NDLR] ", a déclaré la direction de l'établissement dans un communiqué.

Skripal et sa fille, Ioulia, ont été retrouvés le 4 mars inconscients sur un banc public de Salisbury, après qu'un agent innervant de conception soviétique, le Novitchok, a été aspergé sur la porte d'entrée de leur domicile.

Ioulia Skripal est sortie pour sa part de l'hôpital le 10 avril. La Grande-Bretagne juge hautement probable que la Russie soit responsable cet empoisonnement. Ce que le Kremlin dément catégoriquement.

Cette affaire a provoqué une crise diplomatique entre Moscou et Londres, et ses alliés occidentaux, la plus grave depuis la fin de la Guerre froide avec l'expulsion de dizaines de diplomates de part et d'autre.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 18/05/2018