AFP: Charles Aznavour reprendre la tournée mondiale le 30 juin

Charles Aznavour

© EPA-EFE/Quique Garcia

TASS, le 22 mai. Charles Aznavour a subi la date de la reprise mondiale de la tournée au 30 juin en raison de son état de santé. Comme l’a rapporté mardi l’agence de l’AFP, les médecins ont conseillé à l’artiste d’attendre de monter sur scène et de poursuivre le traitement.

Comme le note l’agence, Aznavour contraint d’abandonner le discours de Monaco, prévu pour le 5 juin, la participation au festival « Алуна » en France, le 16 juin et un concert en Italie, le 23 juin.

Sur scène, le chanteur, comme prévu, sera de retour le 30 juin, il est prévu un concert à Londres. Après cela, il continuera à le tour d’Espagne, d’Allemagne, de Croatie, Japon, Ukraine, de la Belgique et de plusieurs villes de France.

Le 12 mai Aznavour dans son domaine, situé au sud de la France, est tombé, les parties au niveau des épaules à la rupture de l’os de la main gauche, il a laissé le plâtre. À cause d’une blessure française, la chanteuse a dû être reportée pour une durée indéterminée prévue pour mai des concerts au Japon et en Ouzbékistan.

En avril Aznavour a été contraint d’annuler des concerts à Saint-Pétersbourg et de Moscou, après qu’il s’est produit un spasme musculaire du dos.

Le 22 mai, le célèbre artiste français note de 94 ans. Artiste, poète et compositeur, il est le coauteur de plus de 1300 chansons. Dans le monde vendu 180 millions d’enregistrements Aznavour, il a joué plus de 60 rôles au cinéma.