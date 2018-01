Afrique du Sud: plus de 200 blessés dans une nouvelle collision ferroviaire

Image d’illustration d’un train à grande vitesse le 24 juin 2011 – –

Une collision entre deux trains de passagers ce mardi en Afrique du Sud a fait plus de 200 blessés, pour la plupart légèrement atteints, moins d’une semaine après un autre carambolage ferroviaire meurtrier à l’origine de 19 morts.

Les deux convois qui circulaient dans le même sens sur la même voie se sont percutés en début de matinée dans une gare de Germiston (nord), tout près de Johannesburg, a indiqué l’Agence de sécurité ferroviaire (RSR).

La collision due à une « erreur humaine »

226 personnes ont été « légèrement ou modérément » blessées lors du choc, a précisé la RSR. Selon les premiers éléments de l’enquête, la collision est due à une « erreur humaine » qui a autorisé le second train à entrer en gare sur la même voie que le précédent.

Jeudi dernier, une collision entre un train et un poids lourd à un passage à niveau a causé 19 morts et plus de 200 blessés dans le centre du pays, selon un dernier bilan rendu public samedi.