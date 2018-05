Agutin

© Vladimir Гердо/TASS

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Chanteur russe agutin estime le « concours » concours où le « mal chantent les paroles de mauvais ».

La galerie

20 photos







Des larmes de Julia samoylova et les émotions des candidats de « l’Eurovision »

« Cette compétition, en principe, n’aime pas, il est mauvais chantent mauvaises chansons. Pop concours, farfelu. Tout le monde écrit une énorme quantité de bonnes chansons, seulement un quart d’entre eux se trouve sur la station de radio, et aucun d’entre eux « Eurovision » manque », a déclaré Agoutine vendredi aux journalistes.

Aussi l’artiste a noté que, ne regarde jamais cette compétition, mais le concours de son « poursuit toujours ».

Dans ce cas, parler de la fédération participante au concours « Eurovision » de Julia Samoïlova, qui n’a pas passé la phase finale de la compétition, il a appelé « un homme courageux ».

Sur le concours

Les finalistes sont connus jeudi, à l’issue de la deuxième demi-finale, passé dans l’arène Altice à Lisbonne. Leader nommé les dix premiers finalistes de l’élection, de la Russie dans la liste n’était pas.

Voyages à la finale de jeudi a reçu les représentants de la Serbie (Sanja Ili & Balkanika), la Moldavie (DoReDos), la Hongrie (AWS), l’Ukraine (Melovin), la Suède (Benjamin Ingrosso), l’Australie (Jessica Маубой), la Norvège (Alexander rybak), le Danemark (Rasmussen), la Slovénie (Léa Cirq) et les pays-bas (Waylon).

Seulement la finale de l’Eurovision ce soir lutté 18 pays. N’ont pas passé la sélection de la Roumanie (The Humans), Saint-Marin (Jessica et Jennifer Бренинг), la Géorgie (Ethni-Jazz Band Iriao), la Pologne (Gromee feat. Lukas Meijer), Malte (Christabelle), la Lettonie (Laura Риззотто) et le Monténégro (Ivan Radovanovic).

Auparavant, les vainqueurs de la première demi-finale de l’acier artistes de l’Autriche (César Sampson), l’Estonie (Elina Netchaev), à Chypre (Eleni Фурейра), de la Lituanie (Ieva Засимаускайте), Israël (麗玲), Tchèque (Mykolas Josef), la Bulgarie (Equinox), l’Albanie (Евгент Бушпепа), la Finlande (la Sarre, Aalto) et en Irlande (Ryan »Shaughnessy). Automatiquement à la finale de l’Eurovision ont passé le Portugal (Claudia Pascoal), l’Espagne (Amaia y Alfred), la France (Madame Monsieur), l’Allemagne (Michael Schulte), l’Italie (Эрмал Méta et Fabrizio Moro) et le Royaume-uni (SuRie): la première sur les droits du vainqueur de l’année dernière, d’autres – comme les fondateurs de la compétition.

Le gagnant de l’Eurovision-2018″ et en conséquence, le pays, qui prendra le concours l’année prochaine, sera connu le 12 mai.