Agoutine présidera la voyante de la branche de l’école de musique. Liadov

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Chanteur russe agutin devient le chef pilote de pop et de jazz de la branche sur la base de la « musique des Enfants de l’école au nom d’A. K. Liadov ». Ce vendredi à une conférence de presse TASS a annoncé le chef du département de la culture de la ville de Moscou Alexandre Кибовский.

« Je voulais dire un grand merci à Leonid et ceux qui son exploit sur cette décision. Pour nous c’est très important et permet de parler de ce que nous retiendrons dans la position de leader dans l’art », a déclaré Кибовский. « Je pense que c’est une brillante idée et le but, je suis très heureux qu’il a répondu, » – dit Agoutine. L’artiste a noté que la nécessité de développer des compétences musicales à l’enfance.

« Faites ce que vous avez du talent », a conseillé l’artiste. Il a souligné qu’il est nécessaire d’obtenir plusieurs classes d’enseignement classique, mais si l’homme est physiquement nécessaire de pratiquer la musique de jazz, il faut développer dans cette direction ». À son avis, à 14 ans, l’enfant a doit devenir « presque un musicien professionnel ». Concernant son travail à l’école, Agoutine a noté que supervisera le travail de la branche, de vérifier les rapports des concerts, mais tout espoir, selon lui, repose sur les enseignants, qui doivent être soigneusement choisis.

Directeur adjoint de l’école de musique. Liadov, Svetlana Mitrofanova m’a dit que le cours peut accueillir jusqu’à 150 personnes. Il sera composé de trois directions – pop-jazz instrumental et de création sonore. « Au cours de allons recruter des enfants à partir de 7 ans, a également l’intention de faire de formation musicale pour les enfants à partir de 5 ans », – a dit Mitrofanova, notant que le bureau de travailler sur une base commerciale, mais également fourni et 40 places pour les talents des élèves. Les catégories d’âge suppose trois – de 7 à 10 ans de 10 à 14 et 14 à 16.