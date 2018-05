Akinfeev à 10 fois reconnu le gardien de but de l’année par le magazine « le Feu »

Igor Akinfeev

© Viacheslav Evdokimov/Zénith/TASS

TASS, le 21 mai. Le gardien de but de moscou, le club de football CSKA et le russe Igor Akinfeev a reçu le prix de la revue « le Feu » le « Gardien de l’année. Lev Yachine ». Cela a été rapporté sur le site de la publication.

© Anton Histoires/TASS



Les footballeurs de l’équipe de Russie passent la première séance d’entraînement en Autriche

Le titulaire de la récompense a déterminé le vote des lecteurs, la rédaction de la revue et des experts. A l’issue du vote sur le site de la première ligne a pris le gardien de but du club « SKA-Khabarovsk » Alexandre Довбня. Les experts à la majorité des voix ont mis sur la première place du gardien de but du CSKA Igor Akinfeev, à l’issue du vote en ligne des lecteurs Akinfeev est devenu le troisième. « La rédaction s’associe à l’expert le choix, le prix du nom de lev Yachine va Igor Акинфееву », selon le site internet de la publication.

Akinfeev agit pour le CSKA moscou depuis 2003. Dans la dernière saison de gardien de but passé pour le club de 28 matchs dans le championnat de Russie, dont 15 il a laissé ses portes à l’intégrité (le meilleur résultat du tournoi).

Le prix du « Gardien de but de l’année – prix annuel de meilleur gardien de la saison de football en Russie (anciennement en URSS), qui est décerné par le magazine « le Feu » depuis les années 1960. Le premier prix du journal a reçu Lev Yachine, dont le nom a ensuite été nommé à la récompense.

Akinfeev est le record pour le plus de victoires dans l’enquête, après avoir reçu son prix dans le 10 ème fois (2004-2006, 2008-2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18). Deuxième place en nombre de récompenses prend Rinat Дасаев, qui, étant un joueur de moscou de « Spartacus », six fois désigné meilleur gardien de but. Par trois fois le prix reçu Sergey Ovchinnikov (1994, 1995, 2002), Vyacheslav Malafeev (2003, 2007, 2011/12), Eugène Roudakov (1969, 1971, 1972), Stanislav Tcherkesse (1989, 1990, 1992) et Yachine (1960, 1963, 1966).