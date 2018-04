Aksenov a appelé dur de donner une réponse à la détention de l’Ukraine de la crimée marins

SIMFÉROPOL, le 6 avril. /TASS/. La russie doit dur de répondre Ukraine sur la détention du bateau de pêche, avec des marins de Kertch, a déclaré vendredi le chef de la Crimée Sergei Aksenov.

Voir aussi

Le capitaine saner « Nord » est en liberté à la mesure préventive

Поклонская a appelé maritime, le terrorisme, la détention par les autorités de l’Ukraine d’un navire de la Crimée

Росрыболовство recommande aux pêcheurs de m’avertir de la sortie et vous vous déplacez dans la mer d’Azov

« À mon avis, la réponse aux actions agressives de Kiev à l’égard de nos marins doit être dur. L’actuel ukrainien mode ne comprend que le langage de la force. Notre paix, ils perçoivent comme une faiblesse », écrit le chef de la région le vendredi sur sa page Facebook.

Il a rappelé que les représentants des autorités ukrainiennes menacent de retarder tous les navires à destination des ports de la Crimée ou sortant sans l’accord de Kiev. « Si les tentatives de passer des paroles aux actes, il nous de répondre. Je suis sûr que cette réponse est définitivement décourager l’ukraine pirates désir de poursuivre ses criminels de pêche », a déclaré Aksenov.

Toutefois, at-il ajouté, la Russie, « de son côté, se conforme aux règles du droit international, des accords bilatéraux de coopération dans le secteur de la pêche dans la mer d’azov et encourage ukrainienne côté de faire de même ». « La capture du bateau russe confirme encore une fois terroriste de l’essence de kiev mode. Ils вымещают sa colère sur pacifiques et désarmés les gens. Entrent ainsi faible, ignobles créatures. C’est la psychologie des lâches et des traîtres », – a souligné le chef de la Crimée.

Etat погранслужба de l’Ukraine le 25 mars dans la mer d’azov arrêté du navire « Nord » sous pavillon russe avec un équipage de 10 citoyens de la fédération de RUSSIE, vivant à Kertch. Dans son côté, la direction du service Fédéral de sécurité de la République de Crimée a engagé une action pénale contre un Госпогранслужбы de l’Ukraine sur l’article « Détournement de navire aérien ou de transport de l’eau ou de matériel roulant ». La veille, le 4 avril, l’avocat du capitaine a déclaré que son client il a été accusé de violation de l’ordre d’entrée-sortie « temporairement sur le territoire occupé ». Il a noté que « de cet article, la détention ne peut pas être ».

Aksenov a souligné que l’équipage du navire – les citoyens de la Fédération de russie, de passeports délivrés par les organismes gouvernementaux de la fédération de RUSSIE en russe de la Crimée » (précédemment avec un lien sur les avocats ont signalé que les autorités ukrainiennes exigent de la crimée à reconnaître la citoyenneté de l’Ukraine – env. TASS). « Nous avons de ses citoyens ne jetons pas, gardons la situation sur le contrôle de… de la Famille, nous soutenons hier j’ai parlé avec la femme du capitaine. La nourriture de l’équipage d’un médicament est aussi – nous подвозим. Le gouvernement de la Crimée a énuméré une aide pécuniaire d’un montant de 100 mille [roubles] les familles des membres de l’équipage saner « Nord », – a déclaré le chef de la république.