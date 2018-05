SIMFÉROPOL, le 21 mai. /TASS/. La déstabilisation de la situation dans la République de Crimée est bénéfique seulement de l’Ukraine, et elle prend ces tentatives depuis la réunification de la péninsule avec la RUSSIE, a déclaré le chef de la Crimée Sergei Aksenov lundi, en commentant la répression sur la péninsule de l’activité d’un groupe d’extrémistes, créée par l’assistant d’un député de la Verkhovna rada.

Précédemment rapportéque le FSB a giflé les activités de groupe extrémiste en Crimée, créée Эролом Велиевым – assistant d’un député de la Verkhovna rada de l’Ukraine Moustapha Джемилева selon les instructions se trouvant dans la recherche d’un leader de l’interdit en Russie, le parlement tatars de crimée peuple Рефата Чубарова avec le soutien de la SSU.

« Il n’est pas nécessaire de posséder des compétences de Sherlock Holmes pour comprendre d’où poussent les pieds de problèmes. Seulement l’Ukraine d’aujourd’hui bénéfique à la déstabilisation de la situation dans la République de Crimée, et ils prennent des tentatives maladroites pour depuis tous les quatre ans, depuis le moment où nous sommes rentrés dans leur Patrie historique », a écrit Aksenov sur sa page Facebook.

Toutefois, a assuré la Réanimation, les services secrets russes travaillent et coupent les activités de ces personnes est à la racine ».

« Bien sûr que tous les complices aux données infractions seront arrêtés et porteront la responsabilité. Dans la Crimée respecte toutes les mesures de sécurité lors de la réalisation des actions massives et dans les lieux publics et dans son intégralité, antiterroriste, la commission fonctionne normalement », a déclaré le président de la république. Il a remercié le personnel de FSB, le ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, les procureurs, Росгвардию et « tous ceux qui voue protège la vie et la santé de crimée ».

Les crimes des groupes extrémistes

Le groupe, formé à Kharkiv, selon le FSB, à l’exception de la Ville, entrèrent anciens sportifs boxeurs A. Стешенко et A. Tretiakov. Стешенко arrêté et se trouve sous abonnement et assigné à résidence, d’Accompagnement et Велиев recherché.

Selon les services de renseignement russes, en janvier 2018, les membres de l’extrémiste de la communauté avec des cocktails molotov ont incendié la maison de mufti de la Crimée, a apporté une contribution significative au renforcement de l’unité nationale. Après l’incendie criminel de la maison de MIA de la République de Crimée excitèrent une affaire pénale sur c. 2 c. 167 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (« la destruction Délibérée ou dommage à la propriété, parfait общеопасным moyen »).

Les enquêteurs de la CORRUPTION de la République de Crimée et la ville de Sébastopol a entamé des poursuites pour des motifs de crimes prévus par les parties 1 et 1.1, art. 282.1 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (« la Création d’une extrémiste de la communauté et le recrutement de personnes en activité extrémiste de la communauté ») à l’égard de la Ville et c. 2 c. 282.1 (« Participation à des extrémistes de la communauté ») à l’égard de Стешенко et Tretiakov.