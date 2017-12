Алаев: la suspension des activités Moutko au chapitre de la RFS de ne pas conduire à un exode de sponsors

Alexandre Алаев

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La suspension des activités de Vitaly Moutko au poste de président Russe de football (RFS) est peu susceptible de conduire à un exode des sponsors de l’organisation. Une telle opinion dans une conversation avec des journalistes, a exprimé le président par intérim de la RFS Alexandre Алаев.

Lundi Moutko a annoncé lors de la réunion du comité exécutif de la RFS de la cessation de l’activité au poste de président de l’organisation, par intérim nommé Алаев. Le conseil va il a été annoncé que RFS entièrement remboursé les dettes de l’organisation.

« Le budget de l’EURO est stable, équilibré, elle n’est pas en danger. Nous espérons qu’avant la coupe du monde va prolonger les relations avec tous les partenaires. Je ne pense pas que se produit le reflux des sponsors à cause des décisions d’aujourd’hui Moutko », – a dit Алаев.

Sous-chapitre de la RFS estime que Moutko doit reprendre ses activités à la tête de la RFS aussi vite que possible.

« Exactement, il y a deux ans nous n’avons pas parlé de football, et dit qu’il faut sauver de l’organisation, et, en fait, il a fait Vitaly Леонтьевич. Aujourd’hui, nous devons tous nous concentrer, nous avons plein contact avec les clubs et les fédérations, c’est de la famille du football. J’espère que la suspension serait le minimum, parce que Vitaly Леонтьевич mieux versé dans le football, nous n’en aurons pas assez. Nous devons tout faire pour l’ensemble de notre équipe ont bien, et je ferai de mon mieux », a déclaré Алаев.