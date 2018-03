Алаев: RFS a l’intention de passer la plus grave de la réforme dans l’histoire de l’organisation

Sous-chapitre de la RFS Alexandre Алаев

© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /Corr. TASS Dmitri Рачицкий/. L’union russe de football (RFS) a l’intention de passer les plus graves de la réforme dans l’histoire de l’organisation. Ce sujet TASS dit du pourvoi du président de la RFS Alexandre Алаев.

Vendredi à Moscou a eu lieu le conseil de l’EURO, à l’issue duquel il a été annoncé que le 15 mars, l’entrée en vigueur du décret sur la création d’une nouvelle structure organisationnelle de football de l’autorité. « Il est à noter que le soutien de la gestion de la structure depuis plusieurs années. Le sport est une industrie innovante, RFS il faut tenir compte des tendances, ainsi que d’améliorer l’efficacité de leur travail. C’est pourquoi nous avons un certain temps et de réfléchir sur un certain nombre de réformes », a déclaré Алаев.

Selon lui, l’organisation a l’intention de tenir administrative, les ressources humaines, régionale, budgétaire, juridique, marketing et communication de la réforme. « Je pense que ce sont les plus graves et profondes réformes dans l’histoire de la RAF, a déclaré l’interlocuteur de l’ATTENTAT. – En parler en détail, je pourrai un peu plus tard, parce que les travaux sur les changements jusqu’à ce que la fin n’est pas terminée, mais les principaux vecteurs sont claires ».

« La nouvelle structure est conçue de façon à nous permettre de réaliser face à nous un objectif. Par exemple, il est évident que vous devez sérieusement de renforcer les relations avec les partenaires, de créer un système efficace de recherche de nouveaux sponsors pour la coopération mutuellement bénéfique. Ce sera d’engager le département de la communication et du marketing. Maintenant notre potentiel publicitaire mis en œuvre n’est pas jusqu’à la fin, nous nous sentons l’intérêt des donateurs pour le sport », – a déclaré Алаев.

À son avis, l’organisation doit accorder une attention particulière au recrutement de nouveaux partenaires pour l’équipe nationale de la Russie. « Dans le monde entier de la fédération et les clubs se font de l’argent très grave, qui vont à leur développement. Comprenons qu’il y a beaucoup de nouveaux canaux efficaces et pour l’équipe nationale de la Russie. Maintenant, nous sommes déjà en train de négocier avec les grandes les sponsors potentiels, mais la nécessité de mettre cette activité sur le flux », estime Алаев.

« Et je tiens à noter que les possibilités de partenariat ne sont pas limités à la principale de l’équipe, nous avons encore beaucoup de commandes, suivis par les différents publics », a ajouté l’interlocuteur de TASS.

D’Un Point De Repère De L’Islande

Алаев estime que l’EURO devrait se concentrer sur l’augmentation de la popularité du football russe, y compris l’équipe nationale.

« Pour le développement commercial de la capacité de s’engager et de l’augmentation de la popularité de notre football, c’est une autre tâche de l’avenir du département de la communication et du marketing. Il faut s’orienter sur les exemples, par exemple, de la même Islande. Nous avons la popularité de l’équipe dépend très subjectifs et ежесекундных facteurs de son actuelle du résultat. Cette perception de la nécessité de changer, l’équipe nationale doit être intéressant de toujours avoir un public fidèle », – estime que le pourvoi du président de la RFS.

Aussi l’interlocuteur de l’agence a raconté les changements à venir dans l’état de la RAF et de l’amélioration de l’efficacité des travaux de l’organisation. « Une autre orientation de la réforme est l’interaction avec les régions, nous allons créer une seule gestion de la matrice à travers le pays. Dans le cadre de la réforme sera optimisé pour le personnel de la RAF. Mais il faut souligner qu’il est important de ne pas tout montrer à l’économie, en la révoquant quelqu’un, et d’améliorer l’efficacité », a déclaré Алаев.

« Pour cela, et sera tenu de la certification du personnel de la RAF, a analysé les aspects de leur activité. Et sur cette base seront déjà prises les décisions du personnel », a ajouté le fonctionnaire.

Sur le département de la protection des jeux

Алаев a parlé de la nouvelle unité d’organisation de l’EURO – le département de la protection des joueurs. « Sur персоналиях [qui dirigera le département] je ne suis pas encore prêt à parler. Bien que, bien sûr, beaucoup de gens qui est capable de renforcer la RFU, nous sommes déjà en train de négocier », a assuré l’interlocuteur de l’agence.

« Le ministère de la protection est l’un des plus importants domaines de travail. Il sera de contrôler les questions de fair-play, le dopage, les supporters. Nous comprenons, quel doit être le sport moderne. Il doit être sûr et attrayant pour les différentes catégories de spectateurs, honnête, loin de la politique », a conclu le Алаев.

