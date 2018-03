Алаев: RFS n’est pas pressé de changer cette limite n’est pas légionnaires, vous devez travailler sur les détails

Sous-le président de la RFS Alexandre Алаев

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. L’union russe de football (RFS) n’est pas pressé avec l’approbation de la nouvelle limite de légionnaires, de sorte que cette question nécessite un travail minutieux. À propos de cette conférence de presse a raconté le président par intérim de la RFS Alexandre Алаев.

En ce moment dans le championnat de Russie il y a une limite sur le schéma du « 6+5 », qui est sur le même champ peut être pas plus de six étrangers joueurs.

« Il y a un travail, mais personne ne nous presse, de ne pas refouler. Cette question est importante et très importante et doit être traité en détail. J’espère que la solution que nous adoptons, conviennent à tous. Nous avons déterminé les paramètres de ce que seront les exigences homegrown les joueurs et à la limite de légionnaires à la demande », a déclaré Алаев.

Pour la première fois la limite de la légionellose dans les plus hautes divisions des championnats de Russie a été adoptée en 2005. Selon lui, sur le terrain peuvent se trouver à plus de cinq joueurs sans un passeport russe, mais les footballeurs passent au moins 10 matches de leurs équipes nationales, les légions n’ont pas été considérés. Le 9 décembre de la même année, le conseil de l’EURO, sous la direction de Vitaly Moutko a décidé qu’à partir de la saison 2006, sur le terrain, dans le cadre de l’équipe à la fois peut être plus de sept étrangers, et en 2009, la limite a été resserré à six jouant en même temps, les footballeurs n’ayant pas de passeport russe. Le 4 juillet 2012, a été renvoyé à la limite sur un schéma 7+4″ (7 étrangers et 4 de la russe sur le même champ), et les « 6+5 », existant à ce jour, le comité exécutif de l’EURO est de retour le 14 juillet 2015.

La modification de la limite des légionnaires un certain nombre de mesures de protection des joueurs du cru, spécifiées dans la stratégie de développement du football dans la fédération de RUSSIE jusqu’en 2030.