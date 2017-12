Alda Greoli (cdH) s’étonne de la présence de Theo Francken dans un gouvernement démocratique

Alda Greoli est l’invitée du Grand Oral RTBF-Le Soir ce samedi 23 décembre à 13h15 sur La Première. Un entretien à retrouver sur notre site internet dès samedi matin. La ministre cdH, vice-présidente dans les gouvernements wallon, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles y parlera notamment de la N-VA, en pleine affaire Theo Francken.

Si elle gouverne avec les libéraux et les socialistes dans deux gouvernements différents, à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli redit son opposition à toute alliance avec les nationalistes flamands de la N-VA. Elle commente les derniers faits relatifs au secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken, qui a présenté ses excuses au Premier ministre Charles Michel (MR) après ses déclarations dans l’affaire des rapatriés soudanais.

« C’est non seulement la ministre, mais aussi la citoyenne qui réagit, déclare Alda Gréoli au micro de la RTBF. Je suis choquée. Je ne peux pas concevoir qu’un Etat renvoie dans leur pays des gens qui risquent la torture. C’est contraire aux accords internationaux et au respect de la personne. Je ne suis pas dans le gouvernement fédéral mais, en ce qui me concerne, je constate qu’un jour Theo Francken dit quelque chose, qu’il dit autre chose le lendemain, qu’un jour il s’excuse et qu’un autre jour il désavoue son premier ministre. »

Alda Greoli poursuit : « Si j’étais dans ce gouvernement fédéral, je m’interrogerais sur sa présence dans ce gouvernement et sur sa ligne politique. » De là à demander la démission de Theo Francken ? « La citoyenne Greoli s’étonne de la présence de M. Francken dans un gouvernement démocratique et trouverait plus normal qu’l n’y soit plus », déclare la ministre cdH.

