L’entraîneur de l’Ienisseï » Dmitri Аленичев

© Viacheslav Evdokimov/TASS

TASS, le 17 mai. Résultat de la confrontation de krasnoïarsk « Ienisseï » et actuellement « Anji » pour le droit de jouer dans la Fédération de football de la premier league la saison prochaine n’est pas encore résolu, malgré la grande victoire de krasnoïarsk du club à la première réunion. À propos de ce qu’a déclaré l’entraîneur de l’Ienisseï » Dmitri Аленичев, dont les paroles conduit le service de presse du club.

Jeudi, le « Pari » sur son terrain fc Anji » avec un score de 3:0 dans le premier de transition match pour le droit de jouer en premier league la saison 2018/19. La réponse de la rencontre aura lieu le 20 mai.

« Cette saison est la deuxième fois nous arrive une équipe de premier league, dans le premier cas était « Achmat », aujourd’hui « Anji », les deux jeux ont gagné avec le même score de 3 à 0, – a dit Аленичев. – Se souvenant de ce jeu et de le comparer avec d’aujourd’hui, ce match nous avons passé fortement, aujourd’hui, sans doute, ont montré le plus intéressant, le plus rapide de football, n’a lancé de nombreuses occasions. Ce plan, qui est conçu sur rendez – vous- jouer au football fast, car analysé le jeu « Anji » dans les derniers matchs, nous avons vu qu’il y a des problèmes en défense, en particulier dans la zone centrale, a décidé de publier réactive Саркисова ».

« En première mi-temps a été beaucoup de points à partir de la zone centrale, a manqué un peu d’efficacité, de précision de la passe, la mise en œuvre. La première mi-temps dans le match d’aujourd’hui, a probablement été le meilleur cette saison. Dans la seconde moitié ont diminué de l’ampleur, c’est la psychologie des joueurs de football, quand tu conduis, tu penses jouer en attente de la facture, alors que ce n’est pas demandé, mais en deuxième période, il y avait des moments qui pouvaient en bénéficier. Heureux de ce résultat, mais je me dit que tout sera résolu dans la deuxième étape, le 20 mai, à penser que tout est réglé maintenant mal, de telles pensées besoin catégoriquement exclure, devant acharné sur le jeu sur une autre couverture, plus de vol, la motivation de l’adversaire sera d’un autre, j’espère que la compréhension de la part des joueurs de football, commençons les préparatifs pour le dernier match de notre saison », a souligné le spécialiste.

« L’ienissei » sous la direction de Аленичева a pris la troisième place dans le Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE). Il y a un an « Ienisseï » déjà joué dans les matches avec Arsenal, mais a cédé тулякам grâce à des buts manqué sur le terrain – 1:2, 1:0. « Anji » dans la dernière saison de la premier league a pris la 14e place. Il y a quatre ans « Anji » déjà quitté la premier league, en réussissant à revenir dans un an, en 2016, a agi dans les matches, double-battant d’astrakhan « Volgar » (1:0, 2:0).