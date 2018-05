Alexander De Croo: « L’audition de Mark Zuckerberg au Parlement européen a été mal gérée »

Alexander De Croo (Open VLD) revient sur l’audition du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, hier au Parlement européen: il reste sur sa faim.

Selon le ministre fédéral de l’Agenda numérique, l’audition au Parlement européen diffère sur deux points avec celle menée aux États-Unis: « D’une part, les députés européens connaissent mieux leur dossier. D’autre part, le format n’était pas bien choisi. Les questions étaient très longues et on a donné à Mark Zuckerberg la possibilité de gérer lui-même le timing. Ça a été mal géré. Les questions posées et le manque de réponses ne vont pas s’en aller. »

Il estime que c’est « symbolique d’un niveau d’arrogance » chez certaines entreprises dans le monde de l’Internet, comme Facebook : « À chaque demande de dialogue, il n’y a pas eu beaucoup de réponse. »

Le vice-Premier ministre Open Vld déclare toutefois que le changement est en marche: « depuis hier, tout le monde comprend que Facebook est une espèce d’iceberg géant. Les citoyens voient la partie au-dessus de l’eau. Mais ce qui est en dessous de l’eau, c’est la quantité énorme de données qui est collectée. »

Cette audition n’est aussi que le début d’un processus: après l’audition de mardi, une commission technique composée de parlementaires spécialisés entrent en dialogue avec des techniciens de Facebook avec des questions auxquelles ils vont devoir répondre. « Je suis convaincu que les règles du jeu vont changer. L’Europe va mener cela, ce qui aura un impact dans le monde entier », assure Alexander De Croo.

RGDP: une révolution

Le ministre libéral a également abordé la question du règlement général pour la protection des données (RGPD): « C’est une révolution. Comme citoyen, vous avez le droit de demander à n’importe quelle organisation quelles sont les données qu’elles ont par rapport à vous et vous avez le droit de demander de les changer. »

Selon lui, ce règlement permettra d’éviter un nouveau scandale Cambridge Analytica à l’avenir: « Quand il y a une fuite de données, chaque organisation est obligée de réagir dans les 3 jours. Dans le cas de Cambridge Analytica, Facebook le savait depuis 3 ans. »

En Belgique, les « data protection authorities », ou commissions de la vie privée, vont être transformées « pour être vraiment au service de chaque citoyen ». « C’est la fin de la période où les organisations utilisaient vos données et vous n’étiez pas du tout au courant de ce qu’ils en faisaient. »

Lutter contre la désinformation

Cambridge Analytica aurait influencé le comportement des électeurs lors des élections américaines et du référendum sur le Brexit. Le vice-premier ministre commente : « On voit des pays étrangers qui ont le but de créer la polarisation dans un pays, de nuire à une organisation. »

Pour lutter contre cette situation, Alexander De Croo annonce qu’une plateforme comme Facebook se doit d’être plus transparente. Il souhaite que, quand un utilisateur reçoit une publication sur sa « timeline », les raisons pour lesquelles il les reçoit soient plus clairement mentionnés.

Le ministre estime par ailleurs que les plateformes ne doivent par juger elles-mêmes de ce qui est vrai ou faux, mais elles doivent appliquer les demandes du gouvernement: « Quand on leur demande d’intervenir, ils doivent le faire. »