Alexandre Цекало спродюсирует ironique espion série sur la guerre froide

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Scénariste le Roman le Chantre et le producteur Alexandre Цекало intention de retirer la série télévisée « Seul contre tous » de l’époque de la guerre froide dans le genre ироничного les logiciels espions film. À propos de cette Cantor, a déclaré samedi le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral.

Selon le scénariste, les créateurs ont décidé de fantasmer sur ce qui serait arrivé, « si le président américain est devenu un espion soviétique ». Cantor a expliqué que les auteurs de la série voulaient se « retirer « 17 moments du printemps » avec l’humour des frères Coen ».

La série sera en noir et blanc. « C’est un hommage au genre, en outre, nous voulons utiliser une version moderne de киноязык », explique le scénariste.

Le budget d’un téléfilm – 276 millions de roubles, le Ministère de la culture, les auteurs demandent à 70 millions de la Série est créée avec le Premier canal, jusqu’à la fin de l’année devrait se terminer le scénario, au printemps et à l’été 2019 – lui-même un téléfilm, « dans le premier trimestre de l’année 2020, il sera prêt », a déclaré le Chantre.

Dans un message vidéo, illustrée sur la protection de projets, Цекало a déclaré que « Seul contre tous » sera composé de huit séries. « Elle est enlevée dans le style des années 1960, il a de l’humour, il y a de l’ironie », a déclaré le producteur. Selon lui, le tournage aura lieu en Russie et en Amérique un peu ».

Aussi les experts ont présenté le film de guerre « Son homme en enfer. Девятаев », le feuilleton historique « Godounov » Sergey Безруковым, Sergey Маковецким, André Мерзликиным et d’autres.

Les projets de protection au Ministère de la culture

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et 6 de la série télévisée. Quelle bande recevront une aide d’état, sera connu plus tard.